Depardieu akzeptiert offenbar Bewährungsstrafe

Vorwürfe von rund 20 Frauen gegen Depardieu

Es war das erste Urteil gegen Depardieu wegen sexueller Gewalt. Insgesamt werfen etwa 20 Frauen dem Star Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor. Im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung der Schauspielerin Charlotte Arnould im Jahr 2018 beantragte die Staatsanwaltschaft einen Prozess, Depardieu legte dagegen Beschwerde ein. Ob der Fall vor Gericht kommt, soll am 26. November entschieden werden.