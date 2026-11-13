Depardieu akzeptiert offenbar Bewährungsstrafe

In Frankreich wird eine Bewährungsstrafe wegen sexueller Übergriffe gegen den früheren Schauspielstar Gérard Depardieu rechtskräftig. Der 77-Jährige verzichtet auf das Berufungsverfahren, das am Montag beginnen sollte, erfuhr die AFP. Seine Anwälte müssen dies nun noch vor Gericht bestätigen. Depardieu war 2025 zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Unterdessen wurden Aufnahmen einer weiteren mutmaßlichen sexuellen Belästigung publik.
Das französische Investigativmagazin „Mediapart“ veröffentlichte am Donnerstag Aufnahmen von Dreharbeiten aus dem Jahr 2013, auf denen zu sehen ist, wie Depardieu einer jungen Statistin unter den Rock greift und die Frau vergeblich versucht, ihn abzuwehren.
Die Casting-Direktorin Fany Touya-Calmon sagte dazu, sie habe sich damals zwischen Depardieu und der Statistin auf den Boden gesetzt, um weitere Übergriffe zu verhindern. Depardieus Anwälte äußerten sich zunächst nicht dazu.
Depardieu wies Vorwürfe zum Teil zurück
Die Bewährungsstrafe betrifft sexuelle Übergriffe auf zwei Frauen bei Dreharbeiten 2021. Eine Bühnenbildnerin und eine Regie-Assistentin warfen Depardieu vor, sie gegen ihren Willen begrapscht zu haben. Depardieu hatte im Prozess den Gebrauch vulgärer Sprache eingeräumt, den Vorwurf sexueller Übergriffe aber zurückgewiesen.
Das Gericht sprach den Frauen zusätzlich zu einer Entschädigung für die sexuellen Übergriffe ein Schmerzengeld von 1.000 Euro zu. Die Richter ordneten für Depardieu zudem eine psychologische Behandlung und seine Registrierung als Sexualstraftäter an.
Vorwürfe von rund 20 Frauen gegen Depardieu
Es war das erste Urteil gegen Depardieu wegen sexueller Gewalt. Insgesamt werfen etwa 20 Frauen dem Star Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor. Im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung der Schauspielerin Charlotte Arnould im Jahr 2018 beantragte die Staatsanwaltschaft einen Prozess, Depardieu legte dagegen Beschwerde ein. Ob der Fall vor Gericht kommt, soll am 26. November entschieden werden.
Depardieu war lange der beliebteste und international bekannteste Schauspieler seines Landes. Er spielte in mehr als 200 Filmen und Serien mit, darunter „Die letzte Metro“, „Cyrano von Bergerac“ und mehrere „Asterix“-Filme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.