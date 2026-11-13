Kein Geld mehr für „Bürgermeister-Coach“

Keine öffentliche Ausschreibung

Eine öffentliche Ausschreibung für diesen Posten gab es nicht. Was vor allem an der kreativen Konstruktion lag: Der Vertrag ist nämlich bis zum 31. Dezember 2027 befristet, dadurch blieb die Gesamtsumme der vereinbarten Zahlungen knapp unter 143.000 Euro – das ist genau jener gesetzliche Schwellenwert, ab dem ein Auftrag zwingend ausgeschrieben werden muss. Es wundert also nicht, dass die Opposition nicht an einen Zufall glauben wollte und ob dieser Trickserei verärgert war.