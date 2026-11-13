Kein Geld mehr für „Bürgermeister-Coach“

In Dornbirn (Vorarlberg) gibt es Aufregung um einen Beratervertrag des Bürgermeisters Markus Fäßler. Bisher hat die Stadt die monatlichen Kosten für den ehemaligen Wahlkampfleiter übernommen. Nun griff die Stadtvertretung ein und stoppte mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ die Zahlungen aus der Stadtkasse.
Im Rathaus der Stadt Dornbirn ist es am Donnerstagabend hoch hergegangen, böse Zungen würden sogar von einem kleinen Putsch sprechen. Denn die Stadtvertretung hat mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ beschlossen, die finanzielle Unterstützung für einen Berater des SPÖ-Bürgermeisters Markus Fäßler zu beenden. Beide Fraktionen kritisierten den Werkvertrag schon seit geraumer Zeit – es könne nicht sein, dass die öffentliche Hand für einen „Bürgermeister-Coach“ aufkommen müsse, so die Argumentation.
Details zum umstrittenen Vertrag
Der Berater ist der ehemalige Wahlkampfleiter von Markus Fäßler. Er arbeitet bereits seit 14 Monaten für das Dornbirner Stadtoberhaupt. Der Mann ist direkt dem Bürgermeister unterstellt und führt in dessen Auftrag diverse Tätigkeiten aus. Dabei durfte er bislang auch an verwaltungsinternen Sitzungen teilnehmen, was ebenfalls für Unmut sorgte. Für seine Dienste erhielt der Berater von der Stadt monatlich 5000 Euro.
Keine öffentliche Ausschreibung
Eine öffentliche Ausschreibung für diesen Posten gab es nicht. Was vor allem an der kreativen Konstruktion lag: Der Vertrag ist nämlich bis zum 31. Dezember 2027 befristet, dadurch blieb die Gesamtsumme der vereinbarten Zahlungen knapp unter 143.000 Euro – das ist genau jener gesetzliche Schwellenwert, ab dem ein Auftrag zwingend ausgeschrieben werden muss. Es wundert also nicht, dass die Opposition nicht an einen Zufall glauben wollte und ob dieser Trickserei verärgert war.
ÖVP und FPÖ lassen Kräfte spielen
Der Antrag auf Beendigung der Zahlungen kam von der ÖVP. ÖVP-Vizebürgermeister Alexander Juen stellte klar, dass eine derartige politische Beratung „höchstpersönlich oder von der eigenen Partei“ bezahlt werden müsse. Die öffentliche Hand dürfe dafür nicht aufkommen. FPÖ-Stadtrat Christoph Waibel verteidigte den Querschuss ebenfalls: Er betonte, es sei das gute Recht der gewählten Stadtvertretung, derartige Verträge neu zu bewerten und nun endgültig aufzulösen.
Und wie geht es jetzt weiter?
Ob Bürgermeister Markus Fäßler auch nach dieser Entscheidung auf die Dienste seines Beraters zurückgreifen wird, ist aktuell noch unklar. Sollte die Zusammenarbeit weitergehen, muss diese Leistung jedenfalls künftig aus einer anderen Quelle finanziert werden. Fäßler hat sich zum Fall bis dato nicht persönlich geäußert, dem Vernehmen nach soll er jedoch sehr angesäuert sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.