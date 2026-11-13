BVB beendet Partnerschaft mit umstrittenem Sponsor

„Ich habe unterschätzt, wie viele Borussen, anständige Leute, mir sagen: Wir sind nicht gegen Rheinmetall. Wir wollen nur nicht, dass für jemanden, der Waffen herstellt, Borussia Dortmund wirbt“, äußerte sich zuletzt auch BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke im Podcast „Ausgerechnet“.