BVB beendet Partnerschaft mit umstrittenem Sponsor

Wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet, wird Borussia Dortmund den Sponsorvertrag mit dem umstrittenen Unternehmen Rheinmetall nicht verlängern. Die Partnerschaft endet demnach 2027.
Die Entscheidung soll „zeitnah“ verkündet werden, spätestens bei der Mitgliederversammlung am 22. November. Im Mai 2024 hatte Borussia Dortmund Rheinmetall als Partner vorgestellt und dafür massive Kritik vonseiten der Fans erhalten.
Profit durch Krieg
Die Rheinmetall AG ist ein in Düsseldorf ansässiger Rüstungskonzern und Automobilzulieferer. Aufgrund ethischer Bedenken bezüglich Profiten aus dem Krieg sowie kontroverser Äußerungen der Führungsebene war das Unternehmen immer wieder in die Kritik geraten.
Die Fans des BVB kritisieren den Deal scharf:
„Ich habe unterschätzt, wie viele Borussen, anständige Leute, mir sagen: Wir sind nicht gegen Rheinmetall. Wir wollen nur nicht, dass für jemanden, der Waffen herstellt, Borussia Dortmund wirbt“, äußerte sich zuletzt auch BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke im Podcast „Ausgerechnet“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.