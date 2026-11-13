Muss man als Paar wirklich alles 50:50 bezahlen?

Gemeinsame Kasse oder penible Kostenabrechnung? Beim Geld hört für viele die Romantik auf. Doch wie gerecht muss und kann eine Beziehung finanziell gesehen eigentlich sein? Ist ein striktes 50:50-Modell wirklich fair? Wo fängt die Erbsenklauberei an und wann fühlen Sie sich ausgenutzt?
Kaum ein Thema sorgt in Beziehungen so regelmäßig für Diskussionen wie das liebe Geld: Die einen teilen alle Kosten auf den Cent genau, bei den anderen gibt es in Sachen Zasta erst gar keine Diskussionen, da verdient einer, der andere macht dafür Haushalt, Kinder, Alltag. Aber ist das wirklich gerecht? Wie handhaben Sie das in Ihrer Partnerschaft?
Werden bei Ihnen Miete, Strom, Urlaub, Alltags- und Freizeitkosten exakt geteilt? Gibt es ein Gemeinschaftskonto? Oder zahlt jener Partner mehr, der finanziell besser dasteht? Sollte Liebe gegen Geld überhaupt aufgewogen werden? Haben Sie denn schon Streitigkeiten oder sogar Trennungen im Bekanntenkreis wegen des Themas miterlebt?
Wir sind neugierig: Wie regeln Sie Geld in Ihrer Beziehung? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und Ihre Erlebnisse!
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