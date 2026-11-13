Muss man als Paar wirklich alles 50:50 bezahlen?

Kaum ein Thema sorgt in Beziehungen so regelmäßig für Diskussionen wie das liebe Geld: Die einen teilen alle Kosten auf den Cent genau, bei den anderen gibt es in Sachen Zasta erst gar keine Diskussionen, da verdient einer, der andere macht dafür Haushalt, Kinder, Alltag. Aber ist das wirklich gerecht? Wie handhaben Sie das in Ihrer Partnerschaft?