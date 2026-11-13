Berechnung von 1960: Geht heute die Welt unter?

Witze im Netz

Auf Social Media witzelten am Freitag viele Nutzerinnen und Nutzer aufgrund des angeblichen Weltuntergangs. So wird etwa die Microsoft-Störung ins Spiel gebracht. „Freitag, der 13., Weltuntergang. Microsoft ausgefallen. Als Nächstes warten wir auf das Urteil und katastrophale Zerstörung. Seid vorbereitet“, schrieb beispielsweise ein X-Nutzer. „Schon wieder Weltuntergang? Wie die Zeit vergeht, könnte schwören, der letzte war erst letzte Woche. Man weiß heutzutage ja gar nicht, woran man zuerst sterben soll“, meinte ein anderer Nutzer. Einer wies darauf hin, dass Deutschland im Vorjahr so wenige Kinder bekommen habe wie seit 1946 nicht. „Wir sind dann wohl raus aus der Gefahrenzone.“



Hier sehen Sie ein Posting zum Ausfall von Microsoft Outlook und dem angeblichen Weltuntergang: