Berechnung von 1960: Geht heute die Welt unter?

Im Jahr 1960 sagte der österreichisch-amerikanische Physiker Heinz von Foerster (1911-2002) den Weltuntergang für den 13. November 2026 voraus. Gemeinsam mit zwei Kollegen veröffentlichte er einen Artikel im Fachjournal „Science“. Der Grund für den prognostizierten Weltuntergang ist demnach nicht etwa ein Atomkrieg, eine Naturkatastrophe oder eine Pandemie.
Laut der Prognose ist die Bevölkerung am 13. November 2026 so groß, dass sie sich selbst auslöscht. Von Foerster und seine Kollegen von der University of Illinois in Urbana-Champaign stützten sich bei der Berechnung auf Schätzungen zur Weltbevölkerung. Die Zeit, in der sich die Zahl der Menschen auf der Erde verdoppelte, wurde zwischen den Jahren 0 und 1958 immer kürzer. Diesen Trend extrapolierten die Autoren in die Zukunft und landeten so im Jahr 2026.
Ihre Formel ergab aber kein genaues Datum, sondern 2026,87 plus/minus 5,5 Jahre. In der Zeitung „New York Times“ hieß es damals, von Foerster habe innerhalb dieses Zeitraums nach einem passenden Datum gesucht und einen Freitag, den 13., gefunden. Dieser 13. November sei passenderweise auch sein 115. Geburtstag gewesen. „Aus offensichtlichen Gründen sollte dieser Tag ‘Weltuntergangstag‘ genannt werden, da an diesem Tag N (die Anzahl der Menschen) gegen unendlich strebt und sich die kluge Bevölkerung selbst auslöscht (...). Unsere Ururenkel werden nicht verhungern. Sie werden zu Tode gequetscht“, heißt es in dem Artikel.
Aus offensichtlichen Gründen sollte dieser Tag ‘Weltuntergangstag‘ genannt werden, da an diesem Tag N (die Anzahl der Menschen) gegen unendlich strebt.
Physiker Heinz von Foerster
Witze im Netz
Auf Social Media witzelten am Freitag viele Nutzerinnen und Nutzer aufgrund des angeblichen Weltuntergangs. So wird etwa die Microsoft-Störung ins Spiel gebracht. „Freitag, der 13., Weltuntergang. Microsoft ausgefallen. Als Nächstes warten wir auf das Urteil und katastrophale Zerstörung. Seid vorbereitet“, schrieb beispielsweise ein X-Nutzer. „Schon wieder Weltuntergang? Wie die Zeit vergeht, könnte schwören, der letzte war erst letzte Woche. Man weiß heutzutage ja gar nicht, woran man zuerst sterben soll“, meinte ein anderer Nutzer. Einer wies darauf hin, dass Deutschland im Vorjahr so wenige Kinder bekommen habe wie seit 1946 nicht. „Wir sind dann wohl raus aus der Gefahrenzone.“
Hier sehen Sie ein Posting zum Ausfall von Microsoft Outlook und dem angeblichen Weltuntergang:
Demografen: Verdoppelung geht nicht so schnell
Demografinnen und Demografen äußerten bereits in den 1960ern Kritik. Die Zeitspanne bis zur nächsten Verdoppelung der Weltbevölkerung könne etwa keinesfalls kürzer sein als neun Monate, sprich die Dauer einer Schwangerschaft, hieß es. „In der Praxis würden die biologischen Grenzen der Fruchtbarkeit, also die Zahl der Kinder pro Frau, verhindern, dass das hyperbolische Wachstum langfristig zutreffend ist“, sagte der Demograf Dalkhat Ediev vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien kürzlich. Der Begriff hyperbolisch kommt von der Hyperbel, sprich einer Kurve, die aus zwei zueinander symmetrischen, sich ins Unendliche erstreckenden Ästen besteht.
Die gewünschte Kinderzahl sei in den vergangenen Jahrzehnten zudem zurückgegangen, sagte Ediev. Solche Entwicklungen seien in der Prognose des Weltuntergangs nicht berücksichtigt worden. Derzeit leben ungefähr 8,3 Milliarden Menschen auf der Welt, darunter etwa zwei Milliarden unter 15-Jährige. 1960 waren es mit mehr als drei Milliarden Menschen tatsächlich deutlich weniger. Forscherinnen und Forscher gehen davon aus, dass sich das Wachstum noch bis 2084 fortsetzen wird. Zu diesem Zeitpunkt sollen 10,3 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Danach könnte die Zahl wieder sinken.
Weltuntergang zum Millenniums-Wechsel
Der Weltuntergang wird immer wieder prognostiziert. Speziell zum Milleniums-Wechsel übertrumpften sich Prophezeiungen und schillernde Szenarien gegenseitig. Die deutsche Sekte Fiat Lux prognostizierte beispielsweise für Ende 1999 eine abrupte Verlagerung der Erdachse mit gewaltigen Kontinentalverschiebungen und Flutwellen. 1999 wurde auch mit einem Zusammenbruch der kritischen Infrastruktur, mit Flugzeugabstürzen, einer Weltwirtschaftskrise, einer versehentlichen Zündung von Nuklearwaffen und anderen katastrophalen Szenarien gerechnet. Um das zu vermeiden, prüften Fachleute weltweit Computersysteme auf ihre Milleniumtauglichkeit, aktualisierten Hard- und Software.
Der Maya-Kalender erwartete den Weltuntergang schließlich im Jahr 2012, der Brite Isaac Newton, der das Gravitationsgesetz entdeckt hat, rechnete mit einem Ende der Welt ab 2060. Er bezog sich dabei auf Bibelstellen.
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