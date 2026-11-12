Weltweite Störung bei Microsoft-Anwendungen

US-Nutzer am schwersten betroffen

Hauptbetroffen sind Nutzer in den USA. Die Plattform Downdetector.com, die Ausfälle erfasst, verzeichnete etwa bereits mehr als 130.000 Störungsmeldungen zu Outlook. Auch aus Österreich werden bereits Störungen gemeldet.

Inzwischen hat Microsoft bestätigt, dass auch weitere Cloud-Dienste Verbindungsprobleme aufweisen können.