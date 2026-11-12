Weltweite Störung bei Microsoft-Anwendungen

Der US-Softwarehersteller Microsoft kämpft aktuell mit breit gefächerten Störungen bei Office-365-Diensten. Programme wie Teams, Outlook, Word oder Excel funktionieren nur eingeschränkt oder gar nicht. Der Konzern spricht von „erhöhter Auslastung“.
Besonders betroffen ist der E-Mail-Dienst Exchange Online, über den unter anderem Outlook auf geschäftliche Postfächer zugreift. Laut dem offiziellen Störungsbericht können viele Nutzer weltweit derzeit über verschiedene Zugriffswege keine Verbindung zu ihren Postfächern herstellen.
US-Nutzer am schwersten betroffen
Hauptbetroffen sind Nutzer in den USA. Die Plattform Downdetector.com, die Ausfälle erfasst, verzeichnete etwa bereits mehr als 130.000 Störungsmeldungen zu Outlook. Auch aus Österreich werden bereits Störungen gemeldet.
Inzwischen hat Microsoft bestätigt, dass auch weitere Cloud-Dienste Verbindungsprobleme aufweisen können.
Auf X schreibt das Unternehmen, dass man daran arbeite, die Auswirkungen abzumildern. Es bestätigt auch, dass die Dienste von Microsoft Office 365 beeinträchtigt sein können. Man untersuche aktuell Berichte über Probleme mit dem Zugriff auf Outlook-Exchange-Postfächer aber auch das Meeting-Tool Teams ist betroffen. Für weitere Informationen verweist das Unternehmen auf das Admin-Center auf seiner Website.
Server zeitweise unerreichbar
Inzwischen liegen auch erste technische Erkenntnisse vor. Microsoft hat eine erhöhte Auslastung innerhalb seiner Infrastruktur festgestellt. Laut dem Störungsbericht sind einzelne Server zeitweise unerreichbar. Dadurch müssen verbleibende Systeme zusätzliche Anfragen verarbeiten, was die Verbindungsprobleme weiter verstärken kann.
Microsoft Office down: Was können Betroffene tun?
Wer derzeit keine Verbindung zu Outlook oder anderen Microsoft-365-Diensten herstellen kann, sollte zunächst den offiziellen Dienststatus prüfen. Für Geschäftskunden stellt Microsoft die entsprechenden Informationen im Microsoft 365 Admin Center bereit. Die aktuellen Vorfälle sind dort unter den Kennungen EX1550543 und MO1550821 dokumentiert. Alternativ bietet die öffentliche Microsoft-Statusseite einen Überblick über die Erreichbarkeit verschiedener Dienste.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.