Möglicherweise Schülerdaten bei Hack gestohlen

Bei einem Hackerangriff auf eine Lern-App, die Schulen auch über den Marktplatz des Bildungsministeriums zur Verfügung gestellt wird, könnten personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonal gestohlen worden sein. Laut Ministerium sei es zu einem Cyberangriff auf Server des Anbieters gekommen.
Konkret geht es um die App fintogo, die Finanzwissen vermitteln soll. Der Anbieter habe „sofort entsprechende Maßnahmen zur Aufklärung und Bewältigung des Vorfalls eingeleitet“, Betroffene bzw. deren Eltern sowie die Datenschutzbehörde seien bereits informiert worden, hieß es.
Die angemeldeten Konten des laufenden Schuljahres werden demnach vom App-Anbieter gelöscht und neu angelegt, wodurch neue Zugangsdaten zur Verfügung gestellt werden.
„Sollten die von der App zur Verfügung gestellten Startpasswörter auch für andere Anwendungen verwendet worden sein, wird vorsorglich empfohlen, diese dort zu ändern“, teilte das Bildungsministerium am Freitag mit.
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