Möglicherweise Schülerdaten bei Hack gestohlen

Bei einem Hackerangriff auf eine Lern-App, die Schulen auch über den Marktplatz des Bildungsministeriums zur Verfügung gestellt wird, könnten personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonal gestohlen worden sein. Laut Ministerium sei es zu einem Cyberangriff auf Server des Anbieters gekommen.