„Magischer Vorteil“ für Österreich gegen Irland

Österreichs Team nahm im Gegensatz zu Irland an der EM 2024 und der WM 2026 teil, was laut Hallgrimsson einen „beinahe magischen Vorteil“ bedeutet. „Dadurch waren sie jeweils zwei Monate zusammen und es haben sich viele Automatismen entwickelt.“ Daher werde es den Österreichern auch nicht schwerfallen, die kurzfristigen Ausfälle von Xaver Schlager und Alexander Prass zu kompensieren. „Ihr Kollektiv ist so stark, da hat es keine negativen Auswirkungen, wenn einzelne Spieler fehlen“, sagte der Coach der Iren.