„Magischer Vorteil“ für Österreich gegen Irland

Irlands Fußball-Teamchef Heimir Hallgrimsson hat vor dem Nations-League-Spiel am Samstag in Linz gegen Österreich von den Qualitäten der ÖFB-Auswahl geschwärmt. Besonders angetan zeigte sich der Isländer von der mannschaftlichen Geschlossenheit der Gastgeber. „Sie haben vielleicht keine Superstars, aber dafür ein sehr starkes Kollektiv und einen fantastischen Teamspirit. Sie spielen sehr gutes Pressing und bestrafen jeden Fehler“, betonte Hallgrimsson am Freitag.
Österreichs Team nahm im Gegensatz zu Irland an der EM 2024 und der WM 2026 teil, was laut Hallgrimsson einen „beinahe magischen Vorteil“ bedeutet. „Dadurch waren sie jeweils zwei Monate zusammen und es haben sich viele Automatismen entwickelt.“ Daher werde es den Österreichern auch nicht schwerfallen, die kurzfristigen Ausfälle von Xaver Schlager und Alexander Prass zu kompensieren. „Ihr Kollektiv ist so stark, da hat es keine negativen Auswirkungen, wenn einzelne Spieler fehlen“, sagte der Coach der Iren.
Irland will unter die Top zwei
Seine Truppe holte im ersten Duell am 1. Oktober in Dublin nach einer 2:0-Führung ein 2:2. Ein Punktgewinn in Linz würde die Iren ihrem großen Ziel näherbringen. „Wir wollen die Gruppe unbedingt unter den Top zwei abschließen“, sagte Hallgrimsson.
Irland hält zwei Runden vor Schluss ebenso wie der Kosovo bei fünf Punkten, Österreich bei acht. Zum Abschluss am Dienstag gastieren die Kosovaren in Dublin. Der Gruppenerste steigt fix in die Liga A auf, für den Zweiten geht es in ein Aufstiegs-Play-off. Die Top-zwei-Teams landen in der EM-Quali-Auslosung am 6. Dezember in Belfast im zweiten Topf, der Dritte und Vierte werden aus dem dritten Topf gezogen.
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