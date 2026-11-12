Die grüne Seele des Königreichs

Urlauber und Einheimische sind aufgerufen, direkt am Strand Muschelschalen aller Art zu spenden. Dankend nehmen Einsiedlerkrebse ihr neues Quartier an – die einen zaghaft, andere mutig. „Der traurige Anblick von Krabben, die sich nicht anders zu helfen wussten, als sich in weggeworfenen halben Plastikflaschen zu verkriechen, gaben den Anstoß zu dieser Aktion“, sagt eine Helferin. In der Hand hält sie einen Korb voller leerer Schalen für obdachlose Krebse. Sofort schnappt sich jeder in unserer Gruppe die Kalkbehausungen und ergreift die Initiative im sozialen Krabbenwohnbau auf der regenerativen Insel Ko Lanta am südlichen Zipfel der Provinz Krabi.