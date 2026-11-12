Die grüne Seele des Königreichs

Bewusst reisen – aber wie? Wohltuende Antworten gibt Thailand an magischen Orten, die abseits der großen Touristenströme zu finden sind und fast schon an Naturwunder grenzen. Geschickt lassen sich Komfort und genussvolle Erlebnisse mit Nachhaltigkeit verbinden.
Wie ein grüner Faden zieht sich der touristische Öko-Gedanke durch Krabi. Die Region gilt als Paradies des neu entdeckten Naturbewusstseins. Der Gast soll die schönen Seiten genießen, die lokale Reiseziele offenbaren, aber mit Bedacht. Unübersehbar sind die Bemühungen, die im Mu Ko Lanta Nationalpark aufblühen. Das Große beginnt im Kleinen.
Zum tiefgreifenden Schutz der Öko-Systeme in den Küsten- und Inselgebieten der Andamanensee wird ein Baum nach dem anderen gepflanzt – und ein kräftiges Zeichen für Ursprünglichkeit gesetzt. Internationale Aufmerksamkeit erregen kleine Artverwandte der Königskrabben. Einsiedlerkrebse hatten die Idee für ein Hilfsprojekt geliefert, das auf der ITB Berlin, der weltweit wichtigsten Reisemesse, den Green Destinations Story Award 2026 in der Kategorie Natur & Landschaft einbrachte.
Urlauber und Einheimische sind aufgerufen, direkt am Strand Muschelschalen aller Art zu spenden. Dankend nehmen Einsiedlerkrebse ihr neues Quartier an – die einen zaghaft, andere mutig. „Der traurige Anblick von Krabben, die sich nicht anders zu helfen wussten, als sich in weggeworfenen halben Plastikflaschen zu verkriechen, gaben den Anstoß zu dieser Aktion“, sagt eine Helferin. In der Hand hält sie einen Korb voller leerer Schalen für obdachlose Krebse. Sofort schnappt sich jeder in unserer Gruppe die Kalkbehausungen und ergreift die Initiative im sozialen Krabbenwohnbau auf der regenerativen Insel Ko Lanta am südlichen Zipfel der Provinz Krabi.
Wenn Adler über dem Mangrovenwald kreisen
Umweltfreundlicher Szenenwechsel am nächsten Morgen gegen 5.30 Uhr: In artenreiche Mangrovenwälder entführt eine traditionelle Bootsfahrt mit Thung Yee Peng, einer jahrhundertealten muslimischen Fischergemeinschaft.
Im zarten Licht des Sonnenaufgangs warten wir am simplen Holzpier auf unsere Mitfahrgelegenheit, um in diesen außergewöhnlichen, vielfältigen Lebensraum einzutauchen. Und das alles, während die eigenen Körperzellen erst langsam erwachen.
Ausgeruht und munter ziehen schon Adler ihre Kreise über dem Wasser, um Frühstück aus der Vogelperspektive zu erspähen. Auf unseren Tellern landen frische Ananas und Wassermelonen, die geschmackvoller kaum sein können. „Unser einzigartiges Öko-System im Gezeitenwechsel bietet nicht nur Schlammspringern und Krabben einen willkommenen Zufluchtsort, auch Affenfamilien tummeln sich in dem weitverzweigten Blättermeer der Mangroven“, verrät unser Bootsführer. Nur der Regen macht uns kurz einen Strich durch die Rechnung. Sobald das Tröpfeln nachlässt, bieten die Fischer im Dorf wieder gemeinsame Streifzüge auf den Naturpfaden und Kajaktouren an.
Erquickende Naturbäder wecken die Lebensgeister
Jetzt ist Zeit für ein wenig Erfrischung! Das Zauberwort lautet „Naam“, das so viel wie Wasser bedeutet. Ein wohltuendes Hydrotherapie-Wellness-Erlebnis offenbart das Varana Krabi Hotel. Beim 60-minütigen „Do it yourself“-Programm sind zehn Stationen zu durchlaufen, die inneren Frieden bringen sollen und körperliche Verjüngung versprechen. Allein die natürlichen Schlammmasken, die in der Gruppe amüsante Selfies auslösen, sorgen schon zum Auftakt für vitalisierende Reaktionen.
Erholsam lassen wir uns in Kräuterdampf-, Onsen-, Kälte- und Sole-Schwebebädern treiben. Ein Meditationsbecken krönt die prickelnde Verschnaufpause. „Dieser Genuss stellt eine tiefe Verbindung zur Natur her, zugleich treten Geist, Körper und Seele in eine harmonische Symbiose aus Entspannung und Regeneration ein“, erklärt die Hotelmanagerin.
Den sanften Riesen aus dem Tierreich ganz nah
Auf Tuchfühlung gehen wir mit den Elefanten von Khao Sok in der Provinz Surat Thani. „Wer den Dickhäutern mit Respekt begegnet, darf mit ihnen interagieren, bei Fütterungen oder Spaziergängen. In unserem Schutzzentrum werden sie nicht geritten und schon gar nicht zu Vorführungen gezwungen“, betont ein Pfleger. Bei den grauen Riesen – in Thailand gibt es laut dem Betreuerteam noch 4400 wilde und 3800 domestizierte Exemplare – handelt es sich meistens um Arbeitstiere im Ruhestand.
„Bereits Mitte des 13. Jahrhunderts sind Elefanten eingesetzt worden, um Baumstämme abzutransportieren. Nachdem die Abholzung 1989 verboten wurde, verloren viele Mahuts, die Tierführer, ihre Jobs“, so der Pfleger. Heute haben die Dickhäuter Zeit, um 12 Stunden pro Tag der Nahrungsaufnahme zu widmen. Gräser, Bambus, Rinde, (Feld-)Früchte aller Art – 300 bis 400 Kilo müssen erst einmal gefressen werden. Bis zu 150 Liter Wasser noch dazu. „Die Einnahmen aus den Touren fließen eins zu eins in die Versorgung unserer Giganten, veterinärmedizinische Betreuung im Elefantenkrankenhaus und eine Arbeitsschutzstiftung“, teilt die Leitung mit: „Unsere Mission ist das Tierwohl.“
Fast noch ein Geheimtipp ist Khanom. Die ruhige Küstenstadt, die für ihre stille, unberührte Naturkulisse geschätzt wird, ist im Gegensatz zu vielen beliebten Strandzielen vom Massentourismus verschont geblieben. Außergewöhnliche Attraktion ist eine Begegnung mit den seltenen rosafarbenen Delfinen. Einheimische Fischer bieten Bootstouren an.
Klug lässt sich Komfort mit Nachhaltigkeit verbinden. Was die Umweltfreundlichkeit betrifft, hat die Anurak Eco Lodge im Khao Sok Nationalpark, dem ältesten Regenwald Thailands, weitreichende Vorbildwirkung. Recycelte Materialien, energieeffiziente Systeme und biologisch abbaubare Reinigungsmittel werden im großen Stil genutzt. „Die Kreislaufwirtschaft wird rundum gefördert“, betonen die Betreiber.
Sie setzen auch voll auf Bambus, und das sogar in der Küche. Der Rohrstock ist Kochgeschirr, aufgestellt im offenen Lagerfeuer, und danach – aufgeschnitten – ein Teller beim Verspeisen zugleich. Beeindruckende kulinarische Erkenntnis: Das vielfältige Aroma und die reichhaltige Würze der regionalen Spezialitäten zergehen auf der Zunge, und das auf Hauben-Niveau. So kann sich die grüne Seele des Königreichs sehen und schmecken lassen.
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