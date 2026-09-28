Hurrikan „Polo“ sorgt für Todesopfer und Vermisste

Den Wettervorhersagen zufolge dürfte „Polo“ in der Nähe der Gemeinde Mulegé auf Land treffen und heftige Niederschläge, Sturzfluten und Überschwemmungen auslösen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, so weit wie möglich drinnenzubleiben und die Anweisungen des Zivilschutzes aufmerksam zu verfolgen. Der Wirbelsturm wird den Prognosen nach die Halbinsel von Westen nach Osten durchqueren.