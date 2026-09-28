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Regen und Erdrutsche

Hurrikan „Polo“ sorgt für Todesopfer und Vermisste

Ausland
28.09.2026 06:47
(Bild: AFP/ENRIQUE CASTRO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der pazifische Hurrikan „Polo“ kostet in Mexiko schon vor Erreichen der Küste mindestens zwei Menschen das Leben. Nach starken Regenfällen und Erdrutschen werden im westlichen Bundesstaat Jalisco drei weitere Menschen vermisst, teilt der örtliche Zivilschutz mit. 

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„Polo“ soll am Montagabend (Ortszeit) als starker Hurrikan auf die Halbinsel Niederkalifornien im Nordwesten Mexikos treffen.

Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums (NHC) nahm der Sturm am Sonntagabend Kurs auf die Küste des Bundesstaates Baja California Sur. Er war zu diesem Zeitpunkt ein Hurrikan der Kategorie 3 von maximal 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 205 Kilometern pro Stunde. Der Sturm befand sich rund 460 Kilometer südwestlich des bei Touristen beliebten Ortes Cabo San Lucas.

Hurrikan „Polo“ wütet in Mexiko:

(Bild: AFP/ENRIQUE CASTRO)
(Bild: AFP/ENRIQUE CASTRO)
(Bild: AP/Eduardo Verdugo)
(Bild: AP/Eduardo Verdugo)

Den Wettervorhersagen zufolge dürfte „Polo“ in der Nähe der Gemeinde Mulegé auf Land treffen und heftige Niederschläge, Sturzfluten und Überschwemmungen auslösen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, so weit wie möglich drinnenzubleiben und die Anweisungen des Zivilschutzes aufmerksam zu verfolgen. Der Wirbelsturm wird den Prognosen nach die Halbinsel von Westen nach Osten durchqueren.

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