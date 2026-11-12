Fernauslöser betätigt
Mord! Russischer Offizier stirbt bei Autoexplosion
Bei einer Autoexplosion in St. Petersburg ist Donnerstagfrüh ein Offizier der russischen Luftstreitkräfte ums Leben gekommen. Das Ermittlungskomitee der Millionenstadt leitete ein Strafverfahren wegen Mordes ein.
Russische und pro-ukrainische Telegramkanäle berichteten, dass der Mann als Offizier der russischen Luftstreitkräfte im Einsatz gewesen sei. Das St. Petersburger Nachrichtenportal „fontanka.ru“ berichtete, der Mann habe in der Früh das Haus verlassen, um mit seinem Auto vom Hof zu fahren. Dann sei der Sprengsatz womöglich durch einen Fernauslöser detoniert.
Straße schon wieder Tatort
Die Druckwelle habe die Scheiben eines Busses zerschlagen, hieß es. Die Kolpinskoje Chaussee sei gesperrt für den Verkehr. Zuletzt wurde auf derselben Straße im August ein Militärangehöriger bei einer Autoexplosion getötet.
Bilder aus St. Petersburg:
Mehrere getötete Offiziere bei Autoexplosionen
„Die 6. Luftwaffen- und Luftabwehrarmee ist ein Sammelbecken von Kriegsverbrechern, das an Luftangriffen auf friedliche Städte in der Ukraine beteiligt ist. Besonders brutal hat sie Charkiw bombardiert“, berichtete der Telegram-Kanal „Rospartisan“, der auch nicht überprüfbare Aufnahmen von dem beschädigten Auto veröffentlichte.
In Russland kamen im Zuge von Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder Offiziere der Streitkräfte von Kremlchef Wladimir Putin zu Tode. Russische Behörden sprechen danach in der Regel von Terror, für den sie ukrainische Geheimdienste verantwortlich machen.
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