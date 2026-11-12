Mord! Russischer Offizier stirbt bei Autoexplosion

Russische und pro-ukrainische Telegramkanäle berichteten, dass der Mann als Offizier der russischen Luftstreitkräfte im Einsatz gewesen sei. Das St. Petersburger Nachrichtenportal „fontanka.ru“ berichtete, der Mann habe in der Früh das Haus verlassen, um mit seinem Auto vom Hof zu fahren. Dann sei der Sprengsatz womöglich durch einen Fernauslöser detoniert.