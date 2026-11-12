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Kuriose Ausrede

Nach Alkofahrt: „Weiß nicht, wie ich ins Auto kam“

Niederösterreich
12.11.2026 09:00
Nach riskanten Überholmanövern landete das Auto in einem Feld. Der 19-Jährige stritt zunächst ...
Nach riskanten Überholmanövern landete das Auto in einem Feld. Der 19-Jährige stritt zunächst ab, gefahren zu sein. Zeugen widersprachen ihm.(Bild: Feuerwehr Lichtenau)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Sein Auto landete in einem Feld, doch am Steuer wollte ein 19-Jähriger nicht gesessen sein. Nach einem Unfall bei Lichtenau im niederösterreichischen Bezirk Krems stritt der junge Mann die Fahrt zunächst ab. Zeugen widersprachen ihm. Der Alkotest ergab mehr als ein Promille.

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Sein Wagen war von der Straße geschleudert worden, doch er selbst will  nicht gefahren sein: Mit dieser Behauptung konfrontierte ein 19-Jähriger die Polizei nach einem Unfall. Er kann gar nicht gefahren sein. Denn wie er ins Auto gekommen sei, könne er sich nämlich nicht erklären.

Zuvor soll der junge Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und andere Fahrzeuge teils äußerst riskant überholt haben. Gegen 1 Uhr früh geriet sein Wagen auf dem Heimweg bei Lichtenau von der Straße ab und landete in einem Feld.

Zeugen erkannten den Lenker wieder
Als die Polizei eintraf, befand sich der 19-Jährige bereits außerhalb des Autos. Er bestritt zunächst, am Steuer gesessen zu sein. Allerdings gab es Zeugen, die er zuvor überholt hatte. Sie erkannten ihn als Lenker wieder.

Ein Alkotest ergab mehr als ein Promille. Dem 19-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, außerdem wird er angezeigt.

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