Lachen garantiert: Warum bin ich so kitzelig?

Die Überraschung macht es aus

Wichtig ist auch der Überraschungsmoment. Sich selbst am Bauch zu kitzeln, klappt nicht. Denn dein Gehirn weiß schon vorher, was gleich passiert. Mamas und Papas schleichen sich hingegen an und starten ganz unerwartet eine lieb gemeinte Kitzelattacke. Dann fuchtelst du wahrscheinlich wild herum und lachst laut. Fühlst du dich dabei wohl, kann der Moment ziemlich lustig sein. Bist du aber gestresst oder möchtest nicht gekitzelt werden, wird es sich eher unangenehm anfühlen.