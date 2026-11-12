Lachen garantiert: Warum bin ich so kitzelig?

Kitzel-Alarm! Wir lachen und strampeln, wenn uns jemand an den Fußsohlen oder unter den Achseln berührt. Dahinter steckt das Gehirn. Warum genau wir kitzelig sind, erfahren Mädchen und Buben in unserer Rubrik „Kinderleicht erklärt“. Natürlich dürfen auch Erwachsene weiterlesen!
Kaum fährt jemand mit den Fingern über deine Fußsohlen, geht es los: Du zappelst und prustest los. Willkommen im verrückten Reich des Kitzelns! Aber warum sind wir überhaupt kitzelig?
Der Körper funktioniert dabei wie eine Alarmanlage. Berührt jemand oder etwas die besonders kitzelempfindlichen Stellen – dazu zählen die Achseln, der Nacken, der Bauch und die Fußsohlen – , geben die Nervenzellen eine Eilmeldung ans Gehirn weiter. „Achtung, da ist etwas auf der Haut!“
Darauf reagiert dein Körper ebenso blitzschnell und versucht, sich zu schützen, indem er ausweicht oder die Berührung abwehrt. Das ist praktisch, wenn zum Beispiel ein Insekt über den Arm krabbelt, das wir möglichst schnell loswerden wollen. Diese Art des Kitzelns ist jedoch etwas anderes als das spielerische. Oft sind es Menschen, die dir nahestehen, wie Mama oder Papa, die sich so einen Scherz mit dir erlauben.
Warum man dabei lacht
Genau das ist bis heute nicht vollständig geklärt. Eine Vermutung: Bei einer unerwarteten Berührung reagiert das Gehirn zunächst auf die mögliche Gefahr. Erkennt es, dass keine Gefahr besteht, kann aus dem ersten Alarm ein Lachen werden. Manche Forscher vermuten deshalb, dass wir aus Erleichterung kichern. Andere halten es eher für einen Reflex.
Die Überraschung macht es aus
Wichtig ist auch der Überraschungsmoment. Sich selbst am Bauch zu kitzeln, klappt nicht. Denn dein Gehirn weiß schon vorher, was gleich passiert. Mamas und Papas schleichen sich hingegen an und starten ganz unerwartet eine lieb gemeinte Kitzelattacke. Dann fuchtelst du wahrscheinlich wild herum und lachst laut. Fühlst du dich dabei wohl, kann der Moment ziemlich lustig sein. Bist du aber gestresst oder möchtest nicht gekitzelt werden, wird es sich eher unangenehm anfühlen.
Von Philosophen und Naturforschern
Woher unsere Kitzligkeit genau kommt, beschäftigt Menschen schon seit langer Zeit. Der griechische Philosoph Aristoteles vermutete einst, dass die Dicke der Haut eine Rolle spielt. Der britische Naturforscher Charles Darwin hatte später eine andere Idee: Körperstellen, die im Alltag seltener berührt werden, könnten besonders kitzlig sein. Neuere Untersuchungen unterstützen eher Darwins Vermutung.
Aus dem Tierreich
Übrigens sind wir Menschen nicht die einzigen Kitzel-Profis: Auch junge Schimpansen und Gorillas reagieren darauf mit lautstarken, spielerischen Geräuschen. Bei Ratten beobachteten Wissenschafter ebenfalls Erstaunliches: Wurden die Tiere in einer entspannten Umgebung am Bauch gekitzelt, sprangen sie herum und gaben sehr hohe Laute von sich. Waren sie dagegen gestresst, blieb diese Reaktion aus.
Genug dazugelernt. Wie wäre es, wenn du nun selbst eine Kitzelattacke startest? Schließlich musst du deine neuen Erkenntnisse austesten.
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