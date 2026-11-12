Aus für Julia Grabher auf kolumbianischem Sand

Nachdem ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 115) am Vortag noch mit einem glatten Zweisatzsieg in das WTA-125-Turnier in Sopo (Kol) gestartet war, musste sich die Dornbirnerin nun im Achtelfinale geschlagen geben. Grabher traf auf Irene Burillo (WTA-Nr. 171), lieferte sich mit der Spanierin zwar ein ausgeglichenes Duell, musste aber nach 2:12 Stunden Spielzeit mit 5:7 und 6:7(4) als Verliererin vom Platz.