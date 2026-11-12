Aus für Julia Grabher auf kolumbianischem Sand

Auch bei ihrem zweiten Turnier in Kolumbien wurde ÖTV-Ass Julia Grabher frühzeitig gestoppt, in Sopo musste die Vorarlbergerin im Achtelfinale als Verliererin vom Platz. Nächste Woche hat sie in Chile die Chance, sich weiter an die Top-100 anzunähern.
Nachdem ÖTV-Ass Julia Grabher (WTA-Nr. 115) am Vortag noch mit einem glatten Zweisatzsieg in das WTA-125-Turnier in Sopo (Kol) gestartet war, musste sich die Dornbirnerin nun im Achtelfinale geschlagen geben. Grabher traf auf Irene Burillo (WTA-Nr. 171), lieferte sich mit der Spanierin zwar ein ausgeglichenes Duell, musste aber nach 2:12 Stunden Spielzeit mit 5:7 und 6:7(4) als Verliererin vom Platz.
Jetzt geht die Reise weiter nach Chile, wo Grabher nächste Woche beim WTA-125-Turnier in Colina antreten wird.
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