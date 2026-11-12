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Angehöriger sah rot

Mann setzte Pflegerin seine Pistole an die Schläfe

Oberösterreich
12.11.2026 10:00
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Das ging ruckzuck! Der Termin für den Gerichtsprozess gegen einen Innviertler kam bereits zehn Tage nach der Tat. Der 63-Jährige soll die rumänische Betreuerin seiner betagten Mutter während eines Streits mit einer Schusswaffe gefährlich bedroht haben. 

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Der Anlass war banal, die Folgen dramatisch. Am Abend des Allerseelentages ist – wie von der „Krone“ berichtet – in Pischelsdorf am Engelbach ein Streit zwischen dem Sohn einer pflegebedürftigen Innviertlerin (84) und deren rumänischen Betreuerin eskaliert.

Alkoholisiert
Der 63-Jährige – er hatte Alkohol konsumiert, rund ein Promille im Blut – ärgerte sich offenbar massiv über die 23-Jährige. Er warf der jungen Frau vor, sich bei der Pflege der alten Dame zu lange Zeit gelassen zu haben.

Als die Rumänin ihm widersprach, soll der Betrunkene rotgesehen haben. Er holte seine 9-Millimeter-Pistole und soll damit die Pflegerin massiv bedroht haben. Das Opfer gab später an, dass der Mann ihr die Schusswaffe sogar an die Schläfe angesetzt haben soll.

Staatsanwalt Franz Josef Zimmer
Staatsanwalt Franz Josef Zimmer(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

In Zimmer geflüchtet
Der Betreuerin gelang es aber, sich in ein Zimmer zu flüchten und einzusperren. Per Handy schlug sie bei Angehörigen Alarm. Diese schalteten sofort die Exekutive ein. Polizei und Cobra waren rasch vor Ort und nahmen telefonischen Kontakt zum Droher auf.

Waffe wieder versperrt
Der 63-Jährige gab schließlich auf, verstaute seine Waffe wieder im Tresor und ließ sich vor dem Haus widerstandslos festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt Ried gebracht und in Untersuchungshaft genommen.

„Zu dem Fall liegt bereits ein Strafantrag wegen gefährlicher Drohung und Nötigung vor“, sagt Franz Joseph Zimmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried. Der Prozess wird am 4. Dezember im Landesgericht Ried/I. stattfinden.

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