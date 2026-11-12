Mann setzte Pflegerin seine Pistole an die Schläfe

Das ging ruckzuck! Der Termin für den Gerichtsprozess gegen einen Innviertler kam bereits zehn Tage nach der Tat. Der 63-Jährige soll die rumänische Betreuerin seiner betagten Mutter während eines Streits mit einer Schusswaffe gefährlich bedroht haben.
Der Anlass war banal, die Folgen dramatisch. Am Abend des Allerseelentages ist – wie von der „Krone“ berichtet – in Pischelsdorf am Engelbach ein Streit zwischen dem Sohn einer pflegebedürftigen Innviertlerin (84) und deren rumänischen Betreuerin eskaliert.
Alkoholisiert
Der 63-Jährige – er hatte Alkohol konsumiert, rund ein Promille im Blut – ärgerte sich offenbar massiv über die 23-Jährige. Er warf der jungen Frau vor, sich bei der Pflege der alten Dame zu lange Zeit gelassen zu haben.
Als die Rumänin ihm widersprach, soll der Betrunkene rotgesehen haben. Er holte seine 9-Millimeter-Pistole und soll damit die Pflegerin massiv bedroht haben. Das Opfer gab später an, dass der Mann ihr die Schusswaffe sogar an die Schläfe angesetzt haben soll.
In Zimmer geflüchtet
Der Betreuerin gelang es aber, sich in ein Zimmer zu flüchten und einzusperren. Per Handy schlug sie bei Angehörigen Alarm. Diese schalteten sofort die Exekutive ein. Polizei und Cobra waren rasch vor Ort und nahmen telefonischen Kontakt zum Droher auf.
Waffe wieder versperrt
Der 63-Jährige gab schließlich auf, verstaute seine Waffe wieder im Tresor und ließ sich vor dem Haus widerstandslos festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt Ried gebracht und in Untersuchungshaft genommen.
„Zu dem Fall liegt bereits ein Strafantrag wegen gefährlicher Drohung und Nötigung vor“, sagt Franz Joseph Zimmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried. Der Prozess wird am 4. Dezember im Landesgericht Ried/I. stattfinden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.