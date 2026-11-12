Schiffers schöne Tochter erobert die High Society

Mama Claudia Schiffer platzt derzeit wohl vor Stolz, denn ihre schöne Tochter Clementine wird in Kürze ihr glamouröses High-Society-Debüt geben. Die 22-Jährige ist nämlich eine der Debütantinnen des exklusiven „Bal des Débutantes“ in Paris.
Hier trifft Adel auf High-Society, hier werden Jetset-Träume wahr: Der exklusive „Bal des Débutantes“, der am 28. November im Pariser Luxustempel Shangri-La stattfinden wird, gilt als eines der Highlights der Schönen und Reichen. Und heuer wird eine ganz besondere junge Dame in den erlauchten Kreis der 20 Debütantinnen aufgenommen.
Designer statten Debütantinnen aus
Wie das „Hello!“-Magazin nämlich berichtet, darf Clementine Vaughn ihr High-Society-Debüt feiern. In welcher Designer-Traumrobe sie in Paris antanzen wird, ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis.
Fix ist: Die Wahl wird sicher nicht leicht sein. Denn die Topdesigner reißen sich jedes Jahr förmlich darum, die jungen Damen der besten Gesellschaft mit ihren schönsten Roben auszustatten. Dass die 22-Jährige ihrer Mama Claudia Schiffer und ihrem Papa Matthew Vaughn alle Ehre machen wird, ist also schon mal sicher.
Vom Adel bis zum Jetset
Clementine ist in diesem Jahr übrigens in bester Gesellschaft. Denn wie das Promi-Magazin berichtete, sind heuer unter anderem auch Olimpia Baez Herrera, Enkelin der Designerin Carolina Herrera, und Iris de Kerasauson, Tochter von Produzent und Regisseur Arthur de Kersauson, beim „Bal des Débutantes“ dabei.
Außerdem sollen Beatrice Rose Hart, Enkelin des Margaret-Thatcher-Beraters David Hart, und Victoire de Noailles de Mouchy de Poix, die vom Haus Noailles, das enge Verbindungen zu König Ludwig XIV. unterhielt, sowie vom französischen Königshaus Orléans abstammt, zu den Debütantinnen gehören. Sie alle werden Ende November auf ihre noblen „Kavaliere“ treffen – ob sich unter ihnen etwa ein echter Traumprinz befindet?
Verspätetes Geburtstagsgeschenk
Für Clementine ist der Jetset-Ball in Paris jedenfalls eine Art verspätetes Geburtstagsgeschenk. Am Mittwoch feierte die Promi-Tochter, die auf Instagram gerne mal einen Einblick in ihr Leben gibt, ihren 22. Geburtstag. Und Mama Claudia gratulierte auf Instagram mit einem Foto, auf dem Clementine als Kind auf dem Arm des Supermodels sitzt.
Dazu schrieb die 56-Jährige stolz: „Strahle weiter, du kreativer, schlagfertiger, liebevoller, beharrlicher, weiser und wunderschöner DIAMANT.“
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