Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Exklusives Ball-Debüt

Schiffers schöne Tochter erobert die High Society

Society International
12.11.2026 10:20
Claudia Schiffers Tochter Clementine wird beim exklusiven „Bal des Débutantes“ in Paris als ...
Claudia Schiffers Tochter Clementine wird beim exklusiven „Bal des Débutantes“ in Paris als wunderschöne Debütantin dabei sein.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / BFA)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Mama Claudia Schiffer platzt derzeit wohl vor Stolz, denn ihre schöne Tochter Clementine wird in Kürze ihr glamouröses High-Society-Debüt geben. Die 22-Jährige ist nämlich eine der Debütantinnen des exklusiven „Bal des Débutantes“ in Paris.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier trifft Adel auf High-Society, hier werden Jetset-Träume wahr: Der exklusive „Bal des Débutantes“, der am 28. November im Pariser Luxustempel Shangri-La stattfinden wird, gilt als eines der Highlights der Schönen und Reichen. Und heuer wird eine ganz besondere junge Dame in den erlauchten Kreis der 20 Debütantinnen aufgenommen.

Designer statten Debütantinnen aus
Wie das „Hello!“-Magazin nämlich berichtet, darf Clementine Vaughn ihr High-Society-Debüt feiern. In welcher Designer-Traumrobe sie in Paris antanzen wird, ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Clementine Vaughn fühlt sich am Society-Parkett bereits wohl, jetzt wird sie in die High Society ...
Clementine Vaughn fühlt sich am Society-Parkett bereits wohl, jetzt wird sie in die High Society eingeführt.(Bild: APA-Images / Action Press / BFA)

Fix ist: Die Wahl wird sicher nicht leicht sein. Denn die Topdesigner reißen sich jedes Jahr förmlich darum, die jungen Damen der besten Gesellschaft mit ihren schönsten Roben auszustatten. Dass die 22-Jährige ihrer Mama Claudia Schiffer und ihrem Papa Matthew Vaughn alle Ehre machen wird, ist also schon mal sicher.

Vom Adel bis zum Jetset
Clementine ist in diesem Jahr übrigens in bester Gesellschaft. Denn wie das Promi-Magazin berichtete, sind heuer unter anderem auch Olimpia Baez Herrera, Enkelin der Designerin Carolina Herrera, und Iris de Kerasauson, Tochter von Produzent und Regisseur Arthur de Kersauson, beim „Bal des Débutantes“ dabei.

Außerdem sollen Beatrice Rose Hart, Enkelin des Margaret-Thatcher-Beraters David Hart, und Victoire de Noailles de Mouchy de Poix, die vom Haus Noailles, das enge Verbindungen zu König Ludwig XIV. unterhielt, sowie vom französischen Königshaus Orléans abstammt, zu den Debütantinnen gehören. Sie alle werden Ende November auf ihre noblen „Kavaliere“ treffen – ob sich unter ihnen etwa ein echter Traumprinz befindet?

Lesen Sie auch:
Clementine De Vere Drummond (Mitte), die Tochter von Model-Legende Claudia Schiffer, feierte ...
„Perfekte Kopie“
Schiffer-Tochter Clementine feiert im Cowboy-Look!
18.11.2025
Fans jubeln
Mit 56: Claudia Schiffer zeigt sich hotter denn je
21.09.2026
Royal-Hammer in Paris!
Bourbonen-Prinzessin schnappt sich Windsor-Enkel
26.11.2025

Verspätetes Geburtstagsgeschenk
Für Clementine ist der Jetset-Ball in Paris jedenfalls eine Art verspätetes Geburtstagsgeschenk. Am Mittwoch feierte die Promi-Tochter, die auf Instagram gerne mal einen Einblick in ihr Leben gibt, ihren 22. Geburtstag. Und Mama Claudia gratulierte auf Instagram mit einem Foto, auf dem Clementine als Kind auf dem Arm des Supermodels sitzt. 

Dazu schrieb die 56-Jährige stolz: „Strahle weiter, du kreativer, schlagfertiger, liebevoller, beharrlicher, weiser und wunderschöner DIAMANT.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
12.11.2026 10:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
155.541 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
119.394 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Gericht
50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert
94.587 mal gelesen
Signa-Bauherr Benko errichtete 2014 mit seiner Mutter die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
836 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
777 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Innenpolitik
Marterbauer sorgt für Koalitionskrach um EU-Geld
737 mal kommentiert
Neue Steuer für Großkonzerne? Marterbauer ist dafür.
Mehr Society International
Exklusives Ball-Debüt
Schiffers schöne Tochter erobert die High Society
Sorge um Ex-Kinderstar
Crash auf Rennstrecke: Frankie Muniz im Spital!
Verliebt am Red Carpet
Ariana Grande feiert glamouröses Pärchen-Debüt
Nach über zwei Jahren!
Måneskin planen Comeback beim Coachella-Festival
Schwere Vorwürfe
Angestellte war in Jenners Schrankraum gefangen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf