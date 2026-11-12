Schiffers schöne Tochter erobert die High Society

Fix ist: Die Wahl wird sicher nicht leicht sein. Denn die Topdesigner reißen sich jedes Jahr förmlich darum, die jungen Damen der besten Gesellschaft mit ihren schönsten Roben auszustatten. Dass die 22-Jährige ihrer Mama Claudia Schiffer und ihrem Papa Matthew Vaughn alle Ehre machen wird, ist also schon mal sicher.