„Ganze Tortur“ zu Ende – nun Duell mit ÖFB-Team

Für das irische Nationalteam steht in den zwei finalen Partien zur UEFA Nations League gegen Österreich und den Kosovo einiges auf der Agenda. Der Sieg in Gruppe B3 ist noch möglich, ein Top-2-Platz würde auch im Hinblick auf die Auslosung zur EM-Qualifikation helfen. Vor allem will aber Teamchef Heimir Hallgrimsson das Chaos des September-Lehrgangs wegen der Duelle mit Israel hinter sich lassen. „Ich möchte nicht, dass dieses Camp eine Fortsetzung des letzten ist.“
Zur Erinnerung: Die Iren waren trotz massiver Boykottaufforderungen aus dem eigenen Land gegen Israel angetreten, hatten aber schwarze Armschleifen getragen, bei der israelischen Hymne die Köpfe gesenkt und auf einen Handschlag verzichtet. Die aufgeladene Stimmung zwischen beiden Ländern hatte auch zum Abbruch einer Pressekonferenz von Hallgrimsson und zu weiteren Vorfällen geführt. Der Trainer hatte vergangene Woche erklärt, er habe sich in seiner isländischen Heimat erholt und mit der „ganzen Tortur“ abgeschlossen.
„Zusammengeschweißte“ Truppe
Seine Spieler hätten im September viel über Führungsqualität und Teamgeist gelernt, insofern hätten die Turbulenzen auch etwas Positives gebracht. „Manchmal schaffen wir als Trainer künstlich das Gefühl, dass die ganze Welt gegen uns ist, damit wir zusammenhalten“, erzählte Hallgrimsson. „Das haben wir zuletzt drei Wochen lang ganz von selbst erlebt. Es hat uns auf jeden Fall mehr denn je zusammengeschweißt.“
In den vier Partien sammelten die „Boys in Green“ fünf Punkte ein – vier gegen Israel (3:0, 1:1), einen beim 2:2 in Dublin gegen die ÖFB-Elf. Nur gegen den Kosovo gab es eine 0:1-Niederlage. Der Kader im November bleibt im Wesentlichen gleich, allerdings kehrt mit Innenverteidiger Nathan Collins der Kapitän zurück. Der Brentford-Profi, dessen Abwehrkollege Jannik Schuster im ÖFB-Team auf Abruf ist, ist wieder gesund. Das gilt auch für Mittelfeldspieler Harvey Vale von den Queens Park Rangers, der im September ebenfalls gefehlt hatte. Dafür fehlt Goalie Gavin Bazunu, der die Spiele gegen Israel boykottiert hatte, wegen einer Oberschenkelblessur und wird durch Evertons Mark Travers ersetzt.
Die Marschrichtung für die Iren ist vor den Duellen mit Österreich und Kosovo jedenfalls klar. „Mit zwei Siegen gewinnen wir die Gruppe. Und mit einem Sieg gegen den Kosovo hier in Dublin sichern wir uns höchstwahrscheinlich den zweiten Platz. Das ist unser Ziel, damit wir bei der Auslosung der EM im Dezember in Topf zwei landen.“
Moylan als Hoffnungsträger
Ein wichtiges Puzzleteil dafür könnte Offensivspieler Jack Moylan liefern. Der 25-Jährige, der gegen Österreich im September in der Startelf stand, agiert bei Cardiff City in der zweiten englischen Liga (Championship) derzeit in Hochform. Zehn Tore und drei Assists in 15 Spielen geben davon Zeugnis ab, zuletzt schoss Moylan gegen die Premier-League-Absteiger West Ham (Hattrick binnen 28 Minuten) und Burnley vier Tore.
„Für Jack ist das alles sehr schnell gegangen“, sagte Hallgrimsson und wies darauf hin, dass sein Schützling vergangene Saison noch drittklassig gespielt habe. Moylans Länderspielbilanz weist sechs Matches mit vier Toren und zwei Vorlagen auf, diese will er gegen die ÖFB-Elf ausbauen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.