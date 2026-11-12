„Ganze Tortur“ zu Ende – nun Duell mit ÖFB-Team

In den vier Partien sammelten die „Boys in Green“ fünf Punkte ein – vier gegen Israel (3:0, 1:1), einen beim 2:2 in Dublin gegen die ÖFB-Elf. Nur gegen den Kosovo gab es eine 0:1-Niederlage. Der Kader im November bleibt im Wesentlichen gleich, allerdings kehrt mit Innenverteidiger Nathan Collins der Kapitän zurück. Der Brentford-Profi, dessen Abwehrkollege Jannik Schuster im ÖFB-Team auf Abruf ist, ist wieder gesund. Das gilt auch für Mittelfeldspieler Harvey Vale von den Queens Park Rangers, der im September ebenfalls gefehlt hatte. Dafür fehlt Goalie Gavin Bazunu, der die Spiele gegen Israel boykottiert hatte, wegen einer Oberschenkelblessur und wird durch Evertons Mark Travers ersetzt.