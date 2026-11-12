Russland schießt drei eigene Hubschrauber ab

Die massive Attacke mit Hunderten Drohnen auf das Exportterminal Ust-Luga erfolgte in der Nacht auf Mittwoch. Im Hafengebiet am Finnischen Meerbusen kam es zu einem Großbrand auf einem Raffineriegelände mit mehreren Brandherden, von weitem waren große Rauchsäulen zu sehen. Drei Menschen wurden laut russischen Behörden verletzt. Über der Region Leningrad seien 146 unbemannte Fluggeräte abgeschossen.