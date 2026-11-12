Bei Abwehr von Drohnen
Russland schießt drei eigene Hubschrauber ab
Mit Langstrecken-Drohnen hat die Ukraine erneut einen wichtigen russischen Ölexporthafen westlich von Sankt Petersburg angegriffen. Beim Versuch, die Drohnen abzuschießen, holte die russische Luftabwehr gleich drei eigene Kampfhubschrauber vom Himmel.
Die massive Attacke mit Hunderten Drohnen auf das Exportterminal Ust-Luga erfolgte in der Nacht auf Mittwoch. Im Hafengebiet am Finnischen Meerbusen kam es zu einem Großbrand auf einem Raffineriegelände mit mehreren Brandherden, von weitem waren große Rauchsäulen zu sehen. Drei Menschen wurden laut russischen Behörden verletzt. Über der Region Leningrad seien 146 unbemannte Fluggeräte abgeschossen.
Ebenso vom Himmel geholt wurden aber auch drei eigene Hubschrauber. Das berichtet das Portal „Militär Aktuell“ unter Berufung auf russische Militärblogger. Demnach schoss die Luftabwehr zwei Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 sowie einen Mi-8-Mehrzweckhubschrauber ab.
„Schwerer Schlag“
Mindestens ein Ka-52 wurde dabei von einem MiG-31-Kampfjet getroffen. Alle Besatzungsmitglieder, insgesamt sieben Männer, kamen durch das „friendly fire“ ums Leben. Der russische Blogger „ZOV Voevoda“ schrieb von einem „schweren Schlag“ für die Luftwaffe.
Besonders der Verlust der Ka-52-Helikopter dürfte Moskau schmerzen. Von ihnen wurden insgesamt bisher nur rund 200 Stück gebaut, Mindestens 69 Hubschrauber wurden im Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits zerstört oder beschädigt. Die Ursache für die fatale Häufung von Abschüssen der eigenen Luftwaffe ist bisher nicht bekannt.
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