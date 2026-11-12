Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Abwehr von Drohnen

Russland schießt drei eigene Hubschrauber ab

Ausland
12.11.2026 09:52
Gleich zwei Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 (Archivbild) und ein Mehrzweckhubschrauber wurden ...
Gleich zwei Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 (Archivbild) und ein Mehrzweckhubschrauber wurden durch „friendly fire“ vom Himmel geholt.(Bild: Wikimedia Commons/Alex Beltyukov/CC BY-SA 3.0 GFDL 1.2)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Mit Langstrecken-Drohnen hat die Ukraine erneut einen wichtigen russischen Ölexporthafen westlich von Sankt Petersburg angegriffen. Beim Versuch, die Drohnen abzuschießen, holte die russische Luftabwehr gleich drei eigene Kampfhubschrauber vom Himmel.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die massive Attacke mit Hunderten Drohnen auf das Exportterminal Ust-Luga erfolgte in der Nacht auf Mittwoch. Im Hafengebiet am Finnischen Meerbusen kam es zu einem Großbrand auf einem Raffineriegelände mit mehreren Brandherden, von weitem waren große Rauchsäulen zu sehen. Drei Menschen wurden laut russischen Behörden verletzt. Über der Region Leningrad seien 146 unbemannte Fluggeräte abgeschossen.

Ebenso vom Himmel geholt wurden aber auch drei eigene Hubschrauber. Das berichtet das Portal „Militär Aktuell“ unter Berufung auf russische Militärblogger. Demnach schoss die Luftabwehr zwei Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 sowie einen Mi-8-Mehrzweckhubschrauber ab.

Lesen Sie auch:
Die Mitarbeiter mussten rasch evakuiert werden. 
Milliardenverluste
„Russisches Amazon“ in Putins Heimat brennt
04.11.2026

„Schwerer Schlag“
Mindestens ein Ka-52 wurde dabei von einem MiG-31-Kampfjet getroffen. Alle Besatzungsmitglieder, insgesamt sieben Männer, kamen durch das „friendly fire“ ums Leben. Der russische Blogger „ZOV Voevoda“ schrieb von einem „schweren Schlag“ für die Luftwaffe.

Besonders der Verlust der Ka-52-Helikopter dürfte Moskau schmerzen. Von ihnen wurden insgesamt bisher nur rund 200 Stück gebaut, Mindestens 69 Hubschrauber wurden im Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits zerstört oder beschädigt. Die Ursache für die fatale Häufung von Abschüssen der eigenen Luftwaffe ist bisher nicht bekannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
12.11.2026 09:52
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
RusslandSankt Petersburg
AttackeHubschrauberDrohne
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf