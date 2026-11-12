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Sparstift bei Arena Wien: Kritik und Widerstand

Wien
12.11.2026 09:34
Gegen den geplanten Förderstopp wird aufbegehrt – mittels einer Petition, die massiven Zulauf ...
Gegen den geplanten Förderstopp wird aufbegehrt – mittels einer Petition, die massiven Zulauf erfährt.(Bild: APA/EVA MANHART)
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Von krone.at

Die Stadt Wien hat angekündigt, ab dem kommenden Jahr die Förderung für das Kulturzentrum Arena im Bezirk Landstraße zu streichen – argumentiert wird mit „der angespannten Budgetsituation der Stadt“. Naturgemäß übt die Arena Wien an den Plänen massive Kritik. Mittlerweile erfährt aber auch eine Petition gegen den Förderstopp enormen Zulauf: Zehntausende haben mittlerweile unterschrieben.

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Bereits im heurigen Jahr soll den Betreibern des Kulturzentrums die Förderung gekürzt worden sein – genannt wurden zehn Prozent –, und im kommenden Jahr erneut der rote Sparstift angesetzt werden: 259.000 Euro sollen gestrichen werden. Für Laurenz Platzer, Obfrau-Vize des Trägervereins der Arena, „eine Katastrophe für die Kulturinstitution“, wie er gegenüber dem ORF erklärte. 

Aus für Gratisangebote
Bei für das kommende Jahr geplanten Konzerte müsse wohl Kahlschlag betrieben werden. Laut Angaben gegenüber „MeinBezirk“ müsste die Arena wahrscheinlich Proberäume auflassen und den Trakt mit dem Clubraum „DreiRaum“ sowie die Kleine Halle sperren. Auch bedeute es das Aus für sämtliche Gratisangebote. Ungewiss sei auch die berufliche Zukunft der etwa 70 Angestellten.

Seitens der zuständigen MA 13 wird der geplante Förderstopp bestätigt. Aus dem Büro von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) wird als Begründung auf die angespannte Budgetlage der Stadt verwiesen. Betont wurde in einer Stellungnahme, dass die Arena Wien als Veranstaltungsort von den Maßnahmen nicht betroffen ist. Vielmehr würden Projekte und Angebote für Jugendliche gekürzt bzw. gestrichen, die in der Arena stattfinden. Vorrang habe die offene Kinder- und Jugendarbeit jetzt dort, wo man „wirklich alle erreicht“, erklärte Emmerling.

Petition mit mehr als 70.000 Unterschriften
Gegen den Förderstopp formierte sich zwischenzeitlich bereits massiver Widerstand. Die Petition „Arena muss bleiben“ der Plattform austehn.at erzielte bislang mehr als 70.000 Unterschriften. „Mit den 259.000 Euro haben wir schon jetzt am Existenzminimum gewirtschaftet und wurden mit vielen notwendigen Instandhaltungen für die denkmalgeschützten Gebäude allein gelassen. Eine komplette Streichung bringt uns in existenzielle Schwierigkeiten und genaue Folgen können noch gar nicht abgeschätzt werden“, heißt es. „Die Arena braucht Sicherheit“, so die Forderung.

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