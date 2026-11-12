Sparstift bei Arena Wien: Kritik und Widerstand

Petition mit mehr als 70.000 Unterschriften

Gegen den Förderstopp formierte sich zwischenzeitlich bereits massiver Widerstand. Die Petition „Arena muss bleiben“ der Plattform austehn.at erzielte bislang mehr als 70.000 Unterschriften. „Mit den 259.000 Euro haben wir schon jetzt am Existenzminimum gewirtschaftet und wurden mit vielen notwendigen Instandhaltungen für die denkmalgeschützten Gebäude allein gelassen. Eine komplette Streichung bringt uns in existenzielle Schwierigkeiten und genaue Folgen können noch gar nicht abgeschätzt werden“, heißt es. „Die Arena braucht Sicherheit“, so die Forderung.