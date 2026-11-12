Im Osten fehlt mehr als Hälfte aller Blutspenden

Das Rote Kreuz schlägt erneut Alarm: aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Erkältungs- und Grippesaison gehen die Blutkonserven zur Neige. In den östlichen Bundesländern ist bereits ein kritisches Niveau erreicht. Die „Krone“ sprach mit dem ärztlichen Leiter der Spendezentrale über die Gründe für den wiederholten Mangel.
Im Juli wurde heuer bereits Alarm geschlagen, ebenso im März, im April und Mai sowie Ende vergangenen Jahres. Die Blutknappheit in Österreich ist ein hausgemachtes Problem. Männliche Spender dürfen nämlich, im Gegensatz zu früher, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (um Eisenmangel im Blut zu verhindern) nur noch viermal pro Jahr, Frauen gar nur noch dreimal pro Jahr zur Blutspende. Da hierzulande nur rund 3,4 Prozent der Menschen überhaupt Blut spenden, kommt es in Zeiten mit erhöhter Krankheitsrate zu Engpässen.
Erkältungssaison verschärft die Lage
Nun sei, so bestätigt das Rote Kreuz auf Anfrage der „Krone“, die Lage aber „auf sehr kritischem Niveau“. Vor allem im Osten des Landes sanken die Lagerstände an Blutkonserven schon unter die übliche 50-Prozent-Marke. Da man sich mitten in der Erkältungs- und Grippesaison befindet und dadurch viele mögliche Spender ausfallen, sei man auf jede einzelne Blutkonserve angewiesen. Von denen wird übrigens alle 90 Sekunden eine gebraucht – und sie sind nur 42 Tage haltbar und können nicht künstlich hergestellt werden.
Wer Angst vor Blut oder Nadeln hat, darf während der Spende natürlich wegsehen. Anschließend geht man mit dem großartigen Gefühl, ein Leben gerettet zu haben.
Dr. Christof Jungbauer, medizinischer Leiter der Blutspendezentrale für Wien, NÖ und das Burgenland
Mit Instagram auf „Jagd“ nach jungen Spendern
Dr. Christof Jungbauer, seines Zeichens medizinischer Leiter der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, weist auch auf den demografischen Wandel hin: „Langjährige, treue Blutspender erreichen die Altersgrenze fürs Spenden und scheiden dadurch aus. Daher ist es besonders wichtig, jetzt jüngere Generationen für das Blutspenden zu gewinnen und langfristig zu motivieren.“ Auf dem Instagramkanal des Roten Kreuzes versucht man daher seit längerer Zeit, gezielt Jüngere mit humorvollen Videos anzusprechen.
Österreich kein Sonderfall im internationalen Vergleich
Dass Österreich spendenfaul sei, will Jungbauer nicht gelten lassen. Gerade in Großstädten beobachte man, dass es international schwieriger ist, Menschen zu motivieren. Österreich sei hier kein Sonderfall. Die Angst vor der Spende möchte der ärztliche Leiter möglichen Helfern aber nehmen. Man könne „während der Spende natürlich gerne wegsehen“, betont Jungbauer. Auch Begleiter seien bei der maximal zehn Minuten andauernden Spende als Beistand erlaubt, ebenso stehen die Kolleginnen Menschen mit Angst zur Seite. Danach gehe man mit dem besten Gefühl nach Hause: „Nämlich mit dem, ein Leben gerettet zu haben.“
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