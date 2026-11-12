Im Osten fehlt mehr als Hälfte aller Blutspenden

Österreich kein Sonderfall im internationalen Vergleich

Dass Österreich spendenfaul sei, will Jungbauer nicht gelten lassen. Gerade in Großstädten beobachte man, dass es international schwieriger ist, Menschen zu motivieren. Österreich sei hier kein Sonderfall. Die Angst vor der Spende möchte der ärztliche Leiter möglichen Helfern aber nehmen. Man könne „während der Spende natürlich gerne wegsehen“, betont Jungbauer. Auch Begleiter seien bei der maximal zehn Minuten andauernden Spende als Beistand erlaubt, ebenso stehen die Kolleginnen Menschen mit Angst zur Seite. Danach gehe man mit dem besten Gefühl nach Hause: „Nämlich mit dem, ein Leben gerettet zu haben.“