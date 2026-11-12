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Nach Streit

Auto rast bei Hannover in Menschengruppe

Ausland
12.11.2026 09:32
Zahlreiche Einsatzkräfte waren nach der Tat vor Ort.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren nach der Tat vor Ort.(Bild: Lutsenko Oleksandr, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nähe von Hannover ist es am Mittwochabend zu einem tragischen Vorfall gekommen. Ein Auto raste in eine Gruppe von Menschen, der Fahrer flüchtete. Ein Mann wurde schwer verletzt.

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Der Fahrer fuhr im niedersächsischen Ronnenberg mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Menschengruppe. Insgesamt wurden drei Menschen verletzt. 

Tat war wohl ein Streit vorausgegangen
Die Polizei geht davon aus, dass Streitigkeiten der Grund für die Tat war. Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr, wie mehrere deutsche Medien berichteten.

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Das Tatfahrzeug, ein blauer BMW, wurde von der Polizei mit mehreren Schüssen gestoppt. 
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Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen der Tat.

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