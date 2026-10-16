Hurrikan „Simon“ erzeugt rätselhafte Wellen

Das Tag-Nacht-Band von VIIRS ist empfindlich für Luftleuchten, erfasst aber auch reflektiertes Mondlicht, das dieses überlagern kann. In der Nacht, in der das Bild der rätselhaften Wellen, die sich bis in eine Höhe von rund 90 Kilometer Höhe ausbreiteten, aufgenommen wurde, habe die minimale Beleuchtung durch den Erdmond dazu beigetragen, dass das Luftleuchten deutlich hervortrat, so die NASA.