Staatsbürgerschaft für Holocaust-Überlebende

„Ein ganz besonderer Geburtstag“

Botschafter Bernhard Wrabetz überreichte ihr den Bescheid bei einer Gedenkveranstaltung der Association of Jewish Refugees in der Belsize Square Synagogue. Auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger würdigte Keenaghans langjährige Arbeit als Lehrerin und Zeitzeugin. Ihre Geschichte zeige, wohin Hass und Gleichgültigkeit führen könnten. „Nie wieder darf Antisemitismus Platz in unserer Gesellschaft haben“, so die Ministerin. „Gabriele Keenaghan ist eine bewundernswerte Frau, die schon sehr früh Schreckliches erleben musste. Dass Österreich ihr heute, an ihrem 100. Geburtstag, die Staatsbürgerschaft zurückgibt, ist dennoch eine zutiefst bedeutsame Geste“, meint Meinl-Reisinger.