Staatsbürgerschaft für Holocaust-Überlebende

Mit zwölf Jahren musste Gabriele Keenaghan vor den Nationalsozialisten aus Wien fliehen. Genau an ihrem 100. Geburtstag erhielt die Holocaust-Überlebende nun in London die österreichische Staatsbürgerschaft zurück – genau 88 Jahre nach den Novemberpogromen.
1939 wurde Keenaghan mit einem Kindertransport nach Großbritannien gerettet. Ihre Familie war nach dem „Anschluss“ antisemitischer Verfolgung ausgesetzt. Ihr Vater wurde im Vernichtungslager Kulmhof ermordet. Die Rückgabe der Staatsbürgerschaft erfülle ihr einen lang gehegten Wunsch, hieß es aus der österreichischen Botschaft in London.
„Ich bin dankbar, mich wieder Österreicherin nennen zu dürfen“, sagte Keenaghan. Was ihr und anderen jüdischen Menschen im Holocaust genommen worden sei, könne zwar nichts ersetzen. Die Staatsbürgerschaft sei aber eine „willkommene Geste der Wiedergutmachung“.
Ich empfinde es als großes Glück, nach all den Jahren noch meine Geschichte erzählen zu können, und bin dankbar, mich wieder Österreicherin nennen zu dürfen
Gabriele Keenaghan bekam zum 100.Geburtstag die Staatsbürgerschaft überreicht
„Ein ganz besonderer Geburtstag“
Botschafter Bernhard Wrabetz überreichte ihr den Bescheid bei einer Gedenkveranstaltung der Association of Jewish Refugees in der Belsize Square Synagogue. Auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger würdigte Keenaghans langjährige Arbeit als Lehrerin und Zeitzeugin. Ihre Geschichte zeige, wohin Hass und Gleichgültigkeit führen könnten. „Nie wieder darf Antisemitismus Platz in unserer Gesellschaft haben“, so die Ministerin. „Gabriele Keenaghan ist eine bewundernswerte Frau, die schon sehr früh Schreckliches erleben musste. Dass Österreich ihr heute, an ihrem 100. Geburtstag, die Staatsbürgerschaft zurückgibt, ist dennoch eine zutiefst bedeutsame Geste“, meint Meinl-Reisinger.
In Großbritannien arbeitete Keenaghan als Kinderbetreuerin, Lehrerin und Schulleiterin. Für ihr Engagement in der Holocaust-Bildungsarbeit erhielt sie 2019 die British Empire Medal. Im Sommer dieses Jahres reiste sie mit ihrer Familie erstmals seit der Flucht wieder nach Wien. Am Westbahnhof gedachte sie des Abschieds von ihrer Großmutter.
Die Staatsbürgerschaft wurde im Oktober auf Keenaghans Wunsch beantragt. In Zusammenarbeit mit der Wiener MA 35 wurde der Bescheid bereits am Tag nach der Antragstellung ausgestellt. Seit 2021 erhielten laut der Behörde rund 46.000 Menschen über ein Gesetz für NS-Verfolgte und ihre Nachkommen die österreichische Staatsbürgerschaft.
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