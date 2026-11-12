Chinese geht mit Bagger auf Behördengebäude los

Der Mann war wegen der seiner Meinung nach zu geringen Entschädigung für den Abriss seines Tierzuchtbetriebs unzufrieden. Da ließ er die Baggerschaufel sprechen. Er rückte am Vormittag vor dem Gebäude der Behörde an und riss das Vordach des Gebäudes ein, ehe er die gläserne Eingangsfront zertrümmerte. Verletzt wurde bei dem kuriosen Zwischenfall zum Glück niemand.