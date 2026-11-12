Chinese geht mit Bagger auf Behördengebäude los

Weil er sich von der Behörde ungerecht behandelt fühlte, hat ein Chinese seiner Wut am Gebäude des Verwaltungszentrums freien Lauf gelassen. Er rückte mit einem Raupenbagger an und demolierte damit den Eingang.
Seinen Ärger soll man ja bekanntlich nicht in sich hineinfressen – aber vermutlich hätte der 47-jährige Chinese in der Stadt Fengdong einfach einmal ordentlich durchatmen sollen, bevor er sich zu einer durchaus impulsiven Racheaktion hat hinreißen lassen.
Der Mann war wegen der seiner Meinung nach zu geringen Entschädigung für den Abriss seines Tierzuchtbetriebs unzufrieden. Da ließ er die Baggerschaufel sprechen. Er rückte am Vormittag vor dem Gebäude der Behörde an und riss das Vordach des Gebäudes ein, ehe er die gläserne Eingangsfront zertrümmerte. Verletzt wurde bei dem kuriosen Zwischenfall zum Glück niemand.
Chinese konnte sich eine Stunde austoben
Erst nach einer Stunde wurde der 47-Jährige gestoppt und festgenommen. In sozialen Medien konnten einige Menschen die Reaktion des Mannes jedoch durchaus verstehen: Dort hieß es auch, dass ihm die Behörden Geld für von ihm verrichtete Bauarbeiten schulden. Alle Versuche, das Geld einzutreiben, seien jedoch gescheitert.
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