Kanada verweigert Russland Visa für die U20-WM

Diese gilt laut Sport-Staatssekretär Adam van Koeverden auch für Spieler, die bereits über gültige Visa verfügen. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hatte zuvor entschieden, dass russische Teams wieder zu Wettbewerben der IIHF zugelassen werden müssen. Daraufhin war Russland in den Spielplan der U20-WM aufgenommen worden. Mehrere Nationen kündigten jedoch an, nicht gegen Russland anzutreten.