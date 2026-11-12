Bundesligist trauert um gute Seele des Vereins

Traurige Nachrichten von der SV Ried. Der Bundesligist hat sich am Donnerstag mit einem emotionalen Statement von einer Person verabschiedet, die den Verein durch ihren ehrenamtlichen Einsatz – besonders in ihrem Engagement für den Nachwuchs – über Jahre mitgeprägt hat. Und das meist vom Rampenlicht verborgen.
„Die Sportvereinigung Ried trauert um Brigitte Duncalf“, lässt der Fußball-Bundesligist auf Instagram wissen. Die 70-Jährige ist am Montag gestorben. Sie war über Jahre eine der guten Seelen des Vereins, die abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit agierte und dabei ein essenzieller Teil war.
„Über ein Jahrzehnt lang engagierte sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Richard und ihrer Familie ehrenamtlich für unseren Verein: Ob in der Kantine in der Akademie, im Klaus-Roitinger-Stadion oder am Stand der Mütterrunde im Stadiondorf – Brigitte war immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde“, schreiben die Rieder.
„Vielen Dank für alles“
Vor allem der Nachwuchs des Vereins war Duncalf dabei ein besonderes Anliegen, wie die Oberösterreicher betonen: „Ihr ganzes Engagement und ihre Leidenschaft galten dabei stets den Kindern und Jugendlichen unseres Nachwuchsbereichs.“
Ein Mensch, der dem Verein und der Gemeinschaft schmerzlich fehlen wird. „Liebe Brigitte, vielen Dank für alles, was du für unsere SVR geleistet hast! Du wirst uns allen sehr fehlen – Ruhe in Frieden“, schließt der Verein sein Statement.
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