Bundesligist trauert um gute Seele des Vereins

„Über ein Jahrzehnt lang engagierte sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Richard und ihrer Familie ehrenamtlich für unseren Verein: Ob in der Kantine in der Akademie, im Klaus-Roitinger-Stadion oder am Stand der Mütterrunde im Stadiondorf – Brigitte war immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde“, schreiben die Rieder.