Hurrikan „Isaias“ wütet in den USA – vier Tote

Zwei der Todesopfer kamen laut Medienberichten und Behördenangaben ums Leben, als umstürzende Bäume ihre Häuser trafen. Floridas Gouverneur Ron DeSantis erklärte, unmittelbar nach dem Eintreffen des Sturms habe es zunächst keine Notrufe für Rettungseinsätze gegeben. Das deute auf begrenzte Schäden hin. Zugleich warnte er vor anhaltenden Risiken. Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) rechnete im Südosten der USA weiterhin mit Sturmfluten, Sturzfluten und möglichen Tornados.