Gefahr nicht gebannt
Hurrikan „Isaias“ wütet in den USA – vier Tote
Von krone.at
Ein Hurrikan trifft die US-Küste, Bäume stürzen auf Häuser, Hunderttausende Haushalte verlieren den Strom. Mindestens vier Menschen sind nach dem Auftreffen des Wirbelsturms „Isaias“ ums Leben gekommen. Obwohl sich der Sturm inzwischen abgeschwächt hat, warnen die Behörden vor weiteren Gefahren. Auch die Energieversorgung der USA ist betroffen.
In der Küstenstadt Pensacola in Florida gibt es nach Angaben des Bürgermeisters Probleme mit der Trinkwasserversorgung. Auch der Flughafen der Stadt wurde beschädigt. Er bleibt bis auf Weiteres für kommerzielle Flüge geschlossen.
Die Auswirkungen des Sturms reichen auch auf die Energieversorgung der USA. Im Golf von Mexiko waren am Samstag 69 Prozent der Ölförderung und 57 Prozent der Erdgasförderung stillgelegt. Nach Behördenangaben blieben 113 Förderplattformen und damit rund 30 Prozent der Anlagen evakuiert.
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