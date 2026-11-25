Treppensteigen fällt schwerer, die Kraft lässt nach. Doch Muskelabbau in den Wechseljahren ist kein Schicksal. Mit dem richtigen Krafttraining können Frauen ab 50 den Abbauprozess bremsen, Knochenschwund vorbeugen und ihre Fitness deutlich steigern. Eine Expertin verrät die wichtigsten Trainingsregeln.
Während der Wechseljahre fühlt sich der Körper zunehmend anders an: Die Kraft lässt nach, Treppensteigen wird mühsamer und Rückenschmerzen melden sich häufiger. Viele Frauen erleben diese Veränderungen ab 50 als unvermeidlichen Teil des Älterwerdens. Ohne die muskelaufbauende Wirkung des Östrogens baut der Körper in dieser Phase schneller Muskelmasse ab (Sarkopenie).
Dem Muskelabbau lässt sich jedoch aktiv entgegenwirken. Krafttraining zählt zu den effektivsten Maßnahmen, um auch in der zweiten Lebenshälfte stark, beweglich und selbstständig zu bleiben. Es unterstützt den Erhalt der Knochendichte, kurbelt den Stoffwechsel an, stärkt das Selbstbewusstsein und gilt als wahrer Jungbrunnen.
Damit die Reize auf den Muskel trainingswirksam bleiben, müssen wir die Belastungsintensität stetig anpassen.
Jutta Schuhn, Sportwissenschafterin und Fitnessexpertin
Bild: H. Münch/Thieme
Dafür braucht es nun intensive Muskelreize, reine Ausdauereinheiten reichen nicht aus, wie Jutta Schuhn, Sportwissenschafterin und Fitnessexpertin aus Deutschland, erklärt. Um den Sporteinstieg zu erleichtern, hat die Expertin die wichtigsten Trainingstipps zusammengefasst:
Für Anfänger empfiehlt die Expertin einen Ganzkörper-Trainingsplan mit 2–3 Einheiten pro Woche. Fortgeschrittene können nach der Split-Methode arbeiten, also an einem Tag z.B. Übungen für den Oberkörper, am nächsten Tag für den Unterkörper machen.
Sportwissenschafterin und Fitness-Expertin Jutta Schuhn zeigt in dem Ratgeber, wie mit kurzen, intensiven Trainingseinheiten Muskeln wieder aufgebaut werden.
TRIAS-Verlag, Stuttgart 2026.
ISBN Buch: 9783432121345, ISBN EPUB: 9783432121352
Um Ihre Muskeln zu kräftigen, müssen Sie nicht unbedingt in ein Fitnesscenter gehen. Auch in den eigenen vier Wänden lassen sich mit einfachen Übungen und dem eigenen Körpergewicht gute Erfolge erzielen. Vorausgesetzt das Training erfolgt regelmäßig und effizient.
Beispiel für ein kurzes Workout:
1. Kniebeuge
Gutes Training für Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur: Hüftbreiter Stand, Oberkörper aufrichten und Schulterblätter zusammenziehen, Blick nach vorn gerichtet. Nun die Knie beugen und das Gesäß nach hinten und unten führen (Gewicht bleibt auf der ganzen Fußsohle, evtl. etwas mehr auf der Ferse), Knie bleiben stabil und zeigen nach vorn. Dann die Beine wieder strecken und sich nach oben schieben. Jetzt beginnt die Übung von Neuem.
Steigerungsmöglichkeit: Wem die Basic-Ausführung der Kniebeuge zu einfach ist, der kann zur Steigerung beim Aufrichten nach oben springen.
2. Liegestütz am Sessel, Tisch oder an der Wand
Diese Übung trainiert Brust-, Arm- und Schultermuskeln sowie den oberen Rücken: Mit den Händen rechts und links außen auf die Sitzfläche eines Sessels (sollte stabil stehen!) greifen, mit den Beinen so weit nach hinten gehen, bis man auf den Zehenspitzen steht und der ganze Körper eine Linie bildet (Brettposition). Schulterblätter zusammenziehen, Rumpf anspannen, Bauchnabel leicht nach innen ziehen.
Aus dieser gestreckten Position die Arme beugen und die Brust Richtung Sessel nach unten führen, bis sie diesen fast berührt. Von hier aus den Körper wieder nach oben in die Ausgangsposition drücken. Für eine leichtere Variante stützt man sich auf einem Tisch oder gegen eine Wand ab (je weiter oben, desto leichter). Fortgeschrittene können die Übung mit den Händen am Boden ausführen.
3. Trizepsdrücken (Dips) am Sessel
Optimal zur Kräftigung der Oberarmrückseite: Auf eine Sesselkante setzen und die Hände rechts und links auf der Sitzfläche abstützen. Nun mit beiden Füßen ein Stück nach vorn gehen, bis sich das Gesäß vom Sessel löst, also sozusagen davor in der Luft schwebt. Die Schulterblätter zusammenziehen und dabei die Schultern nach unten drücken. Das Gewicht ruht jetzt auf den Armen und Füßen.
Nun langsam die Ellenbogen beugen und das Gesäß Richtung Boden sinken lassen (dabei einatmen). Das Gesäß bleibt nah am Sessel und die Schultern schieben sich auseinander. Dann langsam wieder nach oben drücken (dabei ausatmen). Achtung: Ellenbogen nicht überstrecken, sie bleiben leicht gebeugt, bevor die Übung wieder von vorn beginnt.
4. Brett (Planke)
Diese Übung trainiert die gesamte Rumpfmuskulatur und den Schultergürtel: Bauchlage, Beine sind abgelegt und Fußspitzen hüftbreit aufgestellt – wie bei einem Liegestütz. Bei der Planke jedoch nicht auf den Händen, sondern auf den Unterarmen abstützen. Ellenbogen sind dabei unter den Schultern. Der ganze Körper ist eine Linie. Schulterblätter zusammen und Bauchnabel leicht nach innen ziehen, die Fersen nach hinten schieben, um die Rumpfspannung zu erhöhen.
Entweder die Position halten oder folgende Variante: Den linken Arm lösen und an die linke Körperseite führen (Hand auf Hüfte/Oberschenkel legen). Nun beide Knie gleichzeitig zum Boden absenken. Rumpfspannung bleibt. Danach wieder beide Knie gleichzeitig vom Boden lösen und in die Brettposition zurückkehren. Jetzt geht auch der Arm wieder in die Ausgangsposition (d. h. man stützt sich wieder auf beiden Unterarmen ab). Anschließend die gleiche Übung mit dem rechten Arm.
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