Aus dieser gestreckten Position die Arme beugen und die Brust Richtung Sessel nach unten führen, bis sie diesen fast berührt. Von hier aus den Körper wieder nach oben in die Ausgangsposition drücken. Für eine leichtere Variante stützt man sich auf einem Tisch oder gegen eine Wand ab (je weiter oben, desto leichter). Fortgeschrittene können die Übung mit den Händen am Boden ausführen.