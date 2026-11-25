Ein alter Bekannter wartet am Mittwoch (14 Uhr, Akademie Liefering) in der nächsten Runde der Youth League mit Roter Stern Belgrad auf die Jungbullen: Djordje Rakic. Von 2007 bis 2010 kickte er in der Mozartstadt. Trainer Danny Galm holte bei Andreas Ulmer, Eddie Gustafsson und Dusan Svento, die einst mit Rakic zusammenspielten, Erinnerungen ein. Zudem machte sich der Deutsche am Dienstag in der Akademie selbst ein Bild: „Er scheint ein angenehmer Typ zu sein.“