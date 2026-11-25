Gegen Roter Stern Belgrad in der Youth League ist Tormann Teo Hupfauf einmal mehr besonders gefordert. Der Tiroler ist eines der großen Talente bei Red Bull Salzburg und bekommt von seinem Trainer großes Lob. Den Weg zeigt sein Landsmann Christian Zawieschitzky vor.
Ein alter Bekannter wartet am Mittwoch (14 Uhr, Akademie Liefering) in der nächsten Runde der Youth League mit Roter Stern Belgrad auf die Jungbullen: Djordje Rakic. Von 2007 bis 2010 kickte er in der Mozartstadt. Trainer Danny Galm holte bei Andreas Ulmer, Eddie Gustafsson und Dusan Svento, die einst mit Rakic zusammenspielten, Erinnerungen ein. Zudem machte sich der Deutsche am Dienstag in der Akademie selbst ein Bild: „Er scheint ein angenehmer Typ zu sein.“
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