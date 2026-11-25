Als Medienbeauftragter der Stadt Wien spricht der Rapid-Präsident und Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz in „Brennpunkt Medien“ mit Jana Pasching über die Zukunft des Medienstandorts und die tiefgreifenden Veränderungen durch künstliche Intelligenz. Wie können heimische Medien gegen Tech-Giganten bestehen? Welche Gefahren bringen Deepfakes und KI für den Journalismus? Und wie lässt sich die Glaubwürdigkeit sichern? Auch die ORF-Affären und die Verantwortung von Führungskräften kommen zur Sprache. Wrabetz dazu: „Es gibt keinen Chef auf der Welt, der vollkommen fehlerfrei ist.“ Die ganze Sendung sehen Sie heute um 21.35 Uhr auf krone.tv.