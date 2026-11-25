Positiv selten werden in Österreich Antibiotika beim Menschen eingesetzt, weniger sind es gemessen an der Bevölkerung ausschließlich in den Niederlanden. Zudem haben nur Österreich und Finnland ihre bis 2030 angesetzten nationalen Verbrauchsziele bereits erreicht, hob die OECD hervor. Um das EU-weite Ziel für 2030 zu erreichen, müsste der Verbrauch in der gesamten Europäischen Union ausgehend vom Stand 2025 um weitere 16 Prozent gesenkt werden, in den vergangenen sechs Jahren waren es jedoch nur fünf Prozent.