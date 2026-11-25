Jennifer Barreto holt die Miss-Universe-Krone nach Puerto Rico und schreibt als verheiratete Mutter Geschichte. Doch der Wettbewerb sorgt für Zündstoff: Mehreren Kandidatinnen wurde das Visum verweigert. Zudem wird spekuliert, ob Barreto als Vertreterin des Gastgeberlandes einen entscheidenden Heimvorteil hatte. Die besten Bilder der Wahl sehen Sie oben!