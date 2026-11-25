Seitenhieb von Rasmus Höjlund! Nach seinem Treffer am Dienstagabend beim 2:2 von Napoli bei Manchester City verspottete der einstige Sturm-Graz-Kicker den Premier-League-Giganten.
In der 55. Minute erzielte Rasmus Höjlund das 1:0 für die Italiener. Der Jubel war groß! „Es gibt nur ein Team in Manchester“, rief der Däne, der einst für Manchester United auf Torejagd gegangen war, den Anhängern der „Citizens“ zu.
Nach dem Spiel sprach der Napoli-Stürmer bei TNT Sports von einem „netten Geplänkel“. „Es gibt eine Rivalität zwischen Manchester City und United – und ich habe eine Vergangenheit bei United. Das ist mein Verein. Nichts gegen Manchester City. Es war schön, hier ein Tor zu erzielen“, schmunzelte Höjlund.
Manchester United hatte Höjlund vor etwas mehr als drei Jahren um über 80 Millionen Euro von Atalanta Bergamo auf die Insel geholt. Im Sommer wurde der Angreifer für 50 Millionen Euro fix von Napoli verpflichtet. Sein ehemaliger Arbeitgeber steckt aktuell in einer Mega-Krise: Manchester United rangiert in der Premier League nur auf Rang 19. Es gibt also wohl bessere Zeiten für einen derartigen Seitenhieb in Richtung City.
Bescherte Sturm einen Geldregen
Und Höjlund ist auch in Österreich kein Unbekannter: Für Sturm Graz erzielte er in 21 Spielen zwölf Tore. Hinzu kamen auch noch vier Assists. Nach nur wenigen Monaten ging’s weiter nach Italien. Atalanta blätterte 21 Millionen Euro für Höjlund hin. Und die Grazer, die den Stürmer für rund zwei Millionen Euro aus Kopenhagen geholt hatten, durften sich über einen wahren Geldregen freuen.
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