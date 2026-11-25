Bescherte Sturm einen Geldregen

Und Höjlund ist auch in Österreich kein Unbekannter: Für Sturm Graz erzielte er in 21 Spielen zwölf Tore. Hinzu kamen auch noch vier Assists. Nach nur wenigen Monaten ging’s weiter nach Italien. Atalanta blätterte 21 Millionen Euro für Höjlund hin. Und die Grazer, die den Stürmer für rund zwei Millionen Euro aus Kopenhagen geholt hatten, durften sich über einen wahren Geldregen freuen.