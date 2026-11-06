Anti-Schwerkraft-Laufband hilft Patienten bei Reha

„Wenn nach Operationen oder Verletzungen noch keine volle Belastung erlaubt ist, kann durch die dosiert einstellbare Gewichtsentlastung schon mit einem physiologischen Gehtraining in der Teilbelastungsphase begonnen werden. Über die einzelnen Trainingseinheiten wird es dann so weit gesteigert, bis man schließlich wieder eigenständig auf den Beinen steht. Damit ist eine beschleunigte Rehabilitation speziell nach Eingriffen an den Gelenken der Beine möglich“, führt Prim. Gattringer weiter aus.