Grün-weißes Fußballfieber in Hütteldorf! Wenn der SK Rapid Wien den LASK im Allianz Stadion empfängt, ist Hochspannung garantiert. Die „Krone“ bringt Sie hautnah ans Geschehen und verlost 2 × 2 Tickets für das Bundesliga-Duell am 5. Dezember. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und feuern Sie die Hütteldorfer live von der Tribüne aus an!
Am Samstag, dem 5. Dezember 2026, um 19:30 Uhr steigt im Allianz Stadion ein echtes Bundesliga-Schlagerspiel. Der SK Rapid trifft vor heimischer Kulisse auf den LASK und will sich gegen die Oberösterreicher wichtige Punkte sichern. Die Fans dürfen sich auf packende Zweikämpfe, leidenschaftlichen Einsatz und eine mitreißende Atmosphäre freuen.
Rapid auf Rekordkurs
Der SK Rapid präsentiert sich in der laufenden Bundesliga-Saison in absoluter Topform und schreibt dabei sogar Fußballgeschichte. Zwölf Siege aus den ersten 13 Meisterschaftsspielen, 36 Punkte und ein neuer Bundesliga-Startrekord sprechen eine deutliche Sprache. Mit dem jüngsten 3:0-Auswärtserfolg gegen den GAK feierten die Grün-Weißen zudem ihren zehnten Pflichtspielsieg in Folge und untermauerten eindrucksvoll ihre Tabellenführung.
Und ein Ende der grün-weißen Erfolgsserie ist vorerst nicht in Sicht! Mit breiter Brust und jeder Menge Selbstvertrauen empfangen die Hütteldorfer nun den LASK, gegen den bereits das erste Saisonduell mit 2:0 gewonnen werden konnte. Die Mannschaft von Trainer Johannes Hoff Thorup will vor heimischer Kulisse dort weitermachen, wo sie zuletzt aufgehört hat, und den nächsten Sieg einfahren.
Jetzt mitmachen und Rapid-Tickets gewinnen!
Sie möchten beim Bundesliga-Kracher zwischen SK Rapid Wien und LASK live dabei sein? Dann sollten Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen! Die „Krone“ verlost 2x2 Tickets für das Heimspiel am 5. Dezember 2026 im Allianz-Stadion. Machen Sie jetzt mit und sichern Sie sich mit etwas Glück zwei Plätze auf der Tribüne, um gemeinsam mit einer Begleitperson echtes Fußballfieber zu erleben! Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. Dezember, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Krone“ Sport-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.