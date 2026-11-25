Jetzt mitmachen und Rapid-Tickets gewinnen!

Sie möchten beim Bundesliga-Kracher zwischen SK Rapid Wien und LASK live dabei sein? Dann sollten Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen! Die „Krone“ verlost 2x2 Tickets für das Heimspiel am 5. Dezember 2026 im Allianz-Stadion. Machen Sie jetzt mit und sichern Sie sich mit etwas Glück zwei Plätze auf der Tribüne, um gemeinsam mit einer Begleitperson echtes Fußballfieber zu erleben! Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. Dezember, 09:00 Uhr.