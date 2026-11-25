Ähnlicher Fall Stunden zuvor in Volders

Nur wenige Stunden zuvor war es in Volders zu einem ähnlichen Betrugsfall gekommen. Ein Unbekannter sprach einen 26-Jährigen kurz nach 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an. In englischer Sprache und mit britischem Akzent gaukelte er dem Einheimischen vor, dass er mit seiner Bankomatkarte kein Geld abheben könne. Auch dieses Opfer zeigte sich hilfsbereit und übergab Bargeld. Im Gegenzug sollte auch er eine Pfund-Überweisung erhalten.