Die Hilfsbereitschaft anderer wird eiskalt ausgenutzt: In Tirol wurde ein weiterer Fall von einem ganz speziellen Trickbetrug bekannt. Im Mittelpunkt: Ein Krimineller mit britischem Akzent, der eine Notlage vorgaukelt und Passanten um Bargeld bittet. Im Gegenzug würde er eine Online-Überweisung tätigen. Die gezeigten Überweisungsbestätigungen sind aber Fake. Steckt ein und derselbe Täter dahinter?
Mit der fiesen Betrugsmasche waren der oder die Täter am Montagnachmittag binnen weniger Stunden gleich zweimal erfolgreich. Nachdem ein 26-Jähriger in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) Opfer einer vorgetäuschten Banküberweisung geworden war, wurde nun ein weiterer Fall aus Brixlegg (Bezirk Kufstein) bekannt. Diesmal traf es eine junge Frau.
„Benzingeld für Rückfahrt zu Hotel“
Gegen 15 Uhr sprach ein Unbekannter in englischer Sprache mit britischem Akzent vor einem Lebensmittelgeschäft die 20-jährige Einheimische an. Er behauptete, dass seine Bankkarte nicht funktioniere. Als Begründung für seine Bitte um Bargeld gab der Mann an, dringend Benzingeld für die Rückfahrt zu einem Hotel in Innsbruck zu benötigen. Die junge Frau erklärte sich daraufhin bereit, Geld abzuheben und es ihm zu geben.
Mittlerweile hat der Unbekannte das Mobiltelefon der Frau blockiert. Auch die von ihm verwendete englische Telefonnummer ist inzwischen nicht mehr aktiv.
Ermittler von der Polizei
Im Gegenzug sollte der Unbekannte freilich mittels Online-Banking einen hohen dreistelligen Pfundbetrag überweisen. Nachdem er dies vermeintlich erledigt hatte, fuhr die Frau gemeinsam mit ihm zu einer Bank in Brixlegg und übergab ihm dort einen hohen dreistelligen Eurobetrag.
Kontakt abgebrochen, kein Geld angekommen
Doch die Überweisung blieb aus. Das Geld sei bis dato nicht auf dem Konto der 20-Jährigen eingelangt. „Mittlerweile hat der Unbekannte das Mobiltelefon der Frau blockiert. Auch die von ihm verwendete englische Telefonnummer ist inzwischen nicht mehr aktiv“, schildert die Polizei.
Ähnlicher Fall Stunden zuvor in Volders
Nur wenige Stunden zuvor war es in Volders zu einem ähnlichen Betrugsfall gekommen. Ein Unbekannter sprach einen 26-Jährigen kurz nach 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an. In englischer Sprache und mit britischem Akzent gaukelte er dem Einheimischen vor, dass er mit seiner Bankomatkarte kein Geld abheben könne. Auch dieses Opfer zeigte sich hilfsbereit und übergab Bargeld. Im Gegenzug sollte auch er eine Pfund-Überweisung erhalten.
Mit einer gefälschten Überweisungsbestätigung hat der unbekannte Täter den Einheimischen um mehrere Hundert Euro gebracht. Ob ein und derselbe Täter hinter der Betrugsmasche steckt, ist bislang unklar.
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