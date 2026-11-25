Er hatte im Sommer die Option, Italiens Nationalmannschaft zu übernehmen, Pep Guardiola entschied sich allerdings gegen eine Unterschrift. In der YouTube-Sendung „Romario TV“ der gleichnamigen brasilianischen Legende verriet der Katalane nun warum ...
Ja, die beiden Milan-Legenden Paolo Maldini und Leonardo waren tatsächlich an ihn herangetreten, um ihm den Posten als Teamchef der „Squadra Azzurra“ schmackhaft zu machen. „Es wäre eine der größten Ehren meiner Karriere gewesen, die italienische Nationalmannschaft zu trainieren“, machte Pep auch kein Geheimnis daraus, auch ernsthaft an dem Job interessiert gewesen zu sein.
Abstand vom Fußball
Aber: „Ich habe gemerkt, dass ich aufhören musste. Ich brauchte etwas Zeit für mich selbst.“ Deshalb entschied sich der 55-Jährige nach elf Jahren bei Manchester City dazu, etwas Abstand zu nehmen und sich eine Auszeit zu gönnen.
Guardiola verriet allerdings auch: Wäre das Angebot zwei Jahre eher auf seinem Tisch gelandet, hätte er zugesagt. Letztlich entschied sich Italien für Roberto Mancini, der den Posten bereits von 2018 bis 2023 innehatte und das Team 2021 zum EM-Titel führen konnte.
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