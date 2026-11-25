Ja, die beiden Milan-Legenden Paolo Maldini und Leonardo waren tatsächlich an ihn herangetreten, um ihm den Posten als Teamchef der „Squadra Azzurra“ schmackhaft zu machen. „Es wäre eine der größten Ehren meiner Karriere gewesen, die italienische Nationalmannschaft zu trainieren“, machte Pep auch kein Geheimnis daraus, auch ernsthaft an dem Job interessiert gewesen zu sein.