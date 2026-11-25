Pächter in Verdacht

Neben dem Eingang war zudem ein großes Hakenkreuz aufgesprüht, was das Landesamt für Staatsschutz auf den Plan rief. Es geriet der Pächter der Werkstatt in den Fokus der Ermittlungen. Der in Gmunden lebende Syrer wollte das Objekt Wochen nach dem Feuer an seinen Bruder übergeben.