Fast ein Jahr ist seit der Brandstiftung in einer Kfz-Werkstätte im Businesspark Regau in Oberösterreich vergangen. Die Polizei führte intensive Ermittlungen durch, auch gegen den Pächter der Liegenschaft. Wie die Staatsanwaltschaft Wels mitteilte, konnte aber kein ausreichender Tatverdacht festgestellt werden.
Die Brandstiftung in einer Werkstatt in Regau bleibt vorerst ungeklärt. Im Dezember des Vorjahres war der Kfz-Betrieb im Businesspark in Flammen aufgegangen. Da am Unglücksort mit Stoff umwickelte Holzstäbe gefunden wurden, stand rasch fest, dass das Feuer gelegt worden war.
Pächter in Verdacht
Neben dem Eingang war zudem ein großes Hakenkreuz aufgesprüht, was das Landesamt für Staatsschutz auf den Plan rief. Es geriet der Pächter der Werkstatt in den Fokus der Ermittlungen. Der in Gmunden lebende Syrer wollte das Objekt Wochen nach dem Feuer an seinen Bruder übergeben.
Verfahren eingestellt
Wie die Staatsanwaltschaft Wels auf „Krone“-Anfrage mitteilte, wurde das Ermittlungsverfahren gegen den Werkstattbesitzer aber eingestellt. „Die Beweise haben nicht ausgereicht, um den Beschuldigten der Tatbegehung zu überführen“, teilt eine Sprecherin mit. Das Verfahren gegen unbekannte Täter wurde abgebrochen, weil es derzeit keine weiteren Ermittlungsansätze gebe.
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