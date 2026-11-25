Der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar hat am Dienstag in der ukrainischen Grenzregion Transkarpatien den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Gemeinsam eröffneten die beiden ein „neues Kapitel“ in den Beziehungen der beiden Ländern, die unter dem früheren Ministerpräsidenten Viktor Orbán eher frostig waren. Während eines Besuchs in einem ungarischen Gymnasium forderte Magyar seinen Gastgeber zu einem Volleyball-Match heraus.
In Transkarpatien lebt eine ethnische ungarische Minderheit von mehreren Zehntausend Menschen – das Treffen hatte also für beide Seiten einen großen symbolischen Wert. „Ich betrachte diesen Tag als einen historischen Moment und eine großartige Gelegenheit, ein neues Kapitel in der Geschichte und den Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern aufzuschlagen“, sagte Magyar, der Blumen am Grab eines gefallenen Soldaten auf dem Kalwaria-Friedhof niederlegte.
Seit seinem Amtsantritt im Mai verfolgt Magyar mit seiner pro-europäischen Regierung einen Kurs der Annäherung an die Ukraine. Der 45-jährige Premier verurteilte bei seinem Besuch erneut den 2022 begonnenen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. „Das ungarische Volk verurteilt entschieden diese schreckliche russische Aggression, diesen Krieg, der seit fast fünf Jahren gegen Zivilisten und Soldaten tobt und den Russland gegen ein souveränes und freies europäisches Land führt.“
Die Vereinbarungen zwischen Ungarn und der Ukraine
„Es ist ein Besuch, der sicherlich positive Ergebnisse bringen wird. Wir haben bereits Vereinbarungen in den Bereichen Politik, Energie und Infrastruktur“, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Ihm zufolge ging es bei dem Gespräch unter anderem um Gas- und Diesellieferungen in die Ukraine, gemeinsame Infrastrukturprojekte wie direkte Zugverbindungen zwischen beiden Ländern und humanitäre Minenräumung. Zu allen Themen seien Vereinbarungen erreicht und Teams mit deren Umsetzung beauftragt worden.
Selenskyj dankte Magyar auf einer Pressekonferenz für starke Worte im Parlament und dafür, dass Ungarn die russische Aggression gegen die Ukraine verurteile. Selenskyj sprach von konstruktiven und gleichberechtigten Beziehungen, die die Ukraine anstrebe. In den sozialen Medien veröffentlichte Selenskyj ein Video vom Besuch der beiden an einer Schule mit Unterrichtssprache Ungarisch. Zu sehen ist auf dem Zusammenschnitt auch, wie Magyar und Selenskyj mit Schülerinnen und Schülern Volleyball spielen.
Magyars Forderung mit Blick auf ungarische Minderheit
Bei seinem erst am frühen Dienstag angekündigten Besuch wollte Magyar nach eigenen Angaben bei Selenskyj auf die schnelle Umsetzung einer bereits beschlossenen Reform der Sprachrechte für Minderheiten drängen. Kiew solle bis spätestens zum Beginn kommenden Jahres Regelungen einführen, „die sicherstellen, dass unsere ungarischen Brüder und Schwestern ihre Muttersprache verwenden können – etwa bei der medizinischen Versorgung im Krankenhaus, in einem Pflegeheim, in einem Seniorenheim oder bei Sportveranstaltungen“, betonte er.
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