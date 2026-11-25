Die Vereinbarungen zwischen Ungarn und der Ukraine

„Es ist ein Besuch, der sicherlich positive Ergebnisse bringen wird. Wir haben bereits Vereinbarungen in den Bereichen Politik, Energie und Infrastruktur“, schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Ihm zufolge ging es bei dem Gespräch unter anderem um Gas- und Diesellieferungen in die Ukraine, gemeinsame Infrastrukturprojekte wie direkte Zugverbindungen zwischen beiden Ländern und humanitäre Minenräumung. Zu allen Themen seien Vereinbarungen erreicht und Teams mit deren Umsetzung beauftragt worden.