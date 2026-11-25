Flüge gestrichen
Griechenland: Landesweiter Streik bringt Probleme
Ein landesweiter Streik sorgt in Griechenland für zahlreiche Beeinträchtigungen: Unter anderem werden 15 griechische Regionalflughäfen bestreikt, auch der Nahverkehr in den Großstädten Athen und Thessaloniki fällt teilweise aus. Behörden, Schulen und Fähren sind ebenfalls betroffen.
Zum Ausstand aufgerufen hat der griechische Gewerkschaftsdachverband der Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Adedy). Die Gewerkschafter fordern angesichts der hohen Lebenshaltungskosten deutliche Lohnerhöhungen, mehr unbefristete Arbeitsplätze, die Senkung und Deckelung von Strom- und Kraftstoffpreisen und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Güter des täglichen Bedarfs.
Geplant seien landesweit mehr als 70 Kundgebungen, berichtete die Tageszeitung „Kathimerini“. Die größten sollen in Athen und Thessaloniki stattfinden.
Auslandsflüge nicht betroffen
Bei den 15 bestreikten Regionalflughäfen handelt es sich vornehmlich um Inselflughäfen etwa von Naxos, Paros, Syros und Milos und um Inlandsflüge der griechischen Fluggesellschaften Aegean Airlines und Sky Express. Auslandsflüge sollen griechischen Medienberichten zufolge nicht betroffen sein.
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