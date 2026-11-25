Zum Ausstand aufgerufen hat der griechische Gewerkschaftsdachverband der Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Adedy). Die Gewerkschafter fordern angesichts der hohen Lebenshaltungskosten deutliche Lohnerhöhungen, mehr unbefristete Arbeitsplätze, die Senkung und Deckelung von Strom- und Kraftstoffpreisen und die Senkung der Mehrwertsteuer auf Güter des täglichen Bedarfs.