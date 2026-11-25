Ein kleiner Käfig reicht nicht aus

Wie der Tierschützer betont, brauchen Kaninchen viel Bewegung, ausreichend Platz zum Hoppeln und Graben sowie geschützte Rückzugsorte. Ein kleiner Käfig im Kinderzimmer wird diesen Bedürfnissen nicht gerecht. Der Tierschutzverein empfiehlt deshalb ein gesichertes Gehege im Garten mit Verstecken, Tunneln und Möglichkeiten zur Beschäftigung.

Auch vor Einzelhaltung warnt der Experte. Kaninchen brauchen passende Artgenossen, mit denen sie spielen, kuscheln und kommunizieren können. Besonders geeignet sind harmonierende, kastrierte Tiere. Ein Meerschweinchen kann einen Kaninchenpartner keinesfalls ersetzen.