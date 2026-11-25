Flauschiges Fell, lange Ohren und große Augen: Kaninchen lassen Kinderherzen höherschlagen. Doch die vermeintlich pflegeleichten Haustiere stellen ihre Besitzer vor große Herausforderungen. Tierschützer aus Stockerau (Niederösterreich) warnen daher eindringlich vor unüberlegten Weihnachtsgeschenken.
Rund um Weihnachten landen immer wieder lebende Tiere unter dem Christbaum. Doch was zunächst für strahlende Kinderaugen sorgt, endet nicht selten mit einer Abgabe im Tierheim. Besonders Kaninchen werden in ihren Ansprüchen häufig unterschätzt. Die Experten des Assisi-Hofs in Stockerau (Bezirk Korneuburg) schlagen deshalb Alarm: Unüberlegte Anschaffungen und unterschätzte Haltungsansprüche zählen zu den häufigsten Gründen, warum sich Besitzer später wieder von den Tieren trennen.
Tierheim brauchte mehr Platz
„Der Platzbedarf ist inzwischen so groß, dass wir am Assisi-Hof ein weiteres Kaninchenhaus mit großzügigem Auslauf errichten mussten“, berichtet Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege. Doch warum sind die kleinen Vierbeiner für viele Besitzer eine so große Herausforderung?
Kuscheltiere sind sie keineswegs
So niedlich Kaninchen auch aussehen, als pflegeleichte Kuscheltiere sollte man sie laut dem Experten keinesfalls betrachten. „Hochheben und Festhalten bedeutet für die sensiblen Fluchttiere meist Stress“, erklärt Kofler. Die Tiere reagieren darauf häufig mit Erstarren oder Flucht. Wer ein Kaninchen streicheln möchte, sollte warten, bis es von selbst auf einen zukommt. Behutsame Streicheleinheiten am Boden sind dann meist kein Problem.
Ein kleiner Käfig reicht nicht aus
Wie der Tierschützer betont, brauchen Kaninchen viel Bewegung, ausreichend Platz zum Hoppeln und Graben sowie geschützte Rückzugsorte. Ein kleiner Käfig im Kinderzimmer wird diesen Bedürfnissen nicht gerecht. Der Tierschutzverein empfiehlt deshalb ein gesichertes Gehege im Garten mit Verstecken, Tunneln und Möglichkeiten zur Beschäftigung.
Auch vor Einzelhaltung warnt der Experte. Kaninchen brauchen passende Artgenossen, mit denen sie spielen, kuscheln und kommunizieren können. Besonders geeignet sind harmonierende, kastrierte Tiere. Ein Meerschweinchen kann einen Kaninchenpartner keinesfalls ersetzen.
Auch bei der Ernährung lauern Gefahren
Der Tierschutzverein warnt dabei vor einigen Fehlern: Heu muss den Tieren jederzeit zur Verfügung stehen. Ergänzend benötigen sie frisches Grünfutter und sauberes Wasser. Zu viel Fertigfutter und Getreide können dagegen Übergewicht sowie Zahn- und Verdauungsprobleme begünstigen.
Wer ihnen das nicht bieten kann, sollte bitte von einer Anschaffung absehen.
Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege
Hinzu kommen die regelmäßige Reinigung des Geheges, Gesundheitskontrollen und mögliche Tierarztkosten. Veränderungen beim Fressen, beim Kot oder im Verhalten sollten ernst genommen werden, da Kaninchen Schmerzen häufig lange verbergen.
Verantwortung für viele Jahre
Wer sich Kaninchen anschafft, übernimmt eine langfristige Verpflichtung: Bei guter Haltung können die Tiere acht bis zwölf Jahre alt werden. Auch vor bestimmten Zuchtformen, die etwa besonders kurze Köpfe, hängende Ohren oder extrem langes Fell hervorbringen, warnen die Tierschützer. Solche Merkmale können gesundheitliche Probleme verursachen.
Eine artgerechte Haltung sollte deshalb schon vor der Anschaffung gut überlegt sein. „Wer ihnen das nicht bieten kann, sollte bitte von einer Anschaffung absehen“, appelliert Kofler.
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