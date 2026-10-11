Neuer Jugendtrend: Mehr Muskeln, weniger Rausch

Josefine ist 16, hebt acht Kilogramm schwere Tabletts und geht nach der Arbeit joggen. Theodor ist 14 und jagt Bälle mit 150 km/h übers Netz: Österreichs Jugend ist erstaunlich sportlich geworden. Und immer weniger schießt sie sich ins Alko-Koma: Das sind die Gründe.
Drei große Biere, zwei kleine, vier Spritzer und einen Schnaps. Zehn Gläser auf nur einem Tablett? Geht das überhaupt? „Sicher“, lächelt Josefine Weber selbstbewusst. Die 16-Jährige atmet kurz durch und zischt im Eiltempo durchs Gasthaus.
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