Neuer Jugendtrend: Mehr Muskeln, weniger Rausch

Josefine ist 16, hebt acht Kilogramm schwere Tabletts und geht nach der Arbeit joggen. Theodor ist 14 und jagt Bälle mit 150 km/h übers Netz: Österreichs Jugend ist erstaunlich sportlich geworden. Und immer weniger schießt sie sich ins Alko-Koma: Das sind die Gründe.