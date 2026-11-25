Verfehlen jene Unternehmen die Vorgaben, werden Zahlungen fällig. „Die sollen so hoch sein, dass sich jede Maßnahme lohnt“, so Hans-Jürgen Salmhofer vom Mobilitätsministerium. Da das EEG-V nicht vorgebe, wie die sogenannten „Inverkehrbringer“ die gesetzten Ziele zu erreichen haben, sei nicht vorhersehbar, wie sich das auf Verbraucherpreise auswirken werde. Ein Unternehmen könne sich beispielsweise entscheiden, selbst eine Elektrotankstelle aufzumachen und in dieses Geschäft einzusteigen oder diese Mengen von einem Dritten zuzukaufen, erklärte Salmhofer.