Beim traditionellen Schwedendinner, dem Sveridemiddag, im Stockholmer Schloss waren am Dienstagabend alle Blicke auf Kronprinzessin Victoria gerichtet. Die 49-Jährige legte nämlich einen strahlenden Auftritt hin – in einem H&M-Kleid, das echten Royal-Fans wohl nur allzu bekannt vorkommt ...
Bereits seit 2013 werden beim glamourösen Schwedendinner im Stockholmer Schloss Bürgerinnen und Bürger aus allen 21 schwedischen Provinzen ausgezeichnet, die sich in der Gesellschaft besonders verdient gemacht haben. Auch heuer lud König Carl Gustaf wieder ins Schloss in Stockholm, doch eine stahl ihm an diesem Tag glatt die Show: Kronprinzessin Victoria!
Kleid bei Royals beliebt
Die 49-Jährige legte in einem Wow-Dress einen strahlenden Auftritt hin und bewies mit ihrer Kleiderwahl nicht nur, dass sie einen ausgezeichneten Geschmack hat, sondern dass tolle Looks nicht immer ein Vermögen kosten müssen. Im Gegenteil!
Das nachtblaue Abendkleid, das vorn etwas kürzer geschnitten war als hinten, stammt nämlich nicht aus der Kollektion eines Luxushauses, sondern von H&M.
Und nicht nur das: Es zählt auch zu den Lieblingskleidern der Kronprinzessin – seit Jahren trägt sie es immer wieder einmal bei festlichen Anlässen. Außerdem zeigten sich auch schon Königin Mary und Königin Mette-Marit in diesem Dress.
Gelber Statement-Schmuck
Dieses Mal kombinierte Victoria das Kleid von der Stange mit schwarzen High Heels und gelbem Statement-Schmuck von Sharouk, der schon seit mehr als einem Jahrzehnt im Besitz der 49-Jährigen ist. Ein Recycling-Look der Extraklasse, den Victoria an diesem Abend präsentierte!
Doch die künftige schwedische Königin war an diesem Abend nicht die Einzige, die sich herausgeputzt hatte. Auch Schwägerin Prinzessin Sofia sah einfach traumhaft schön aus. Sie hatte sich für ein burgunderrotes Kleid mit Chiffon-Details von Ralph Lauren entschieden.
Vertrauter Moment
Ein Foto zeigt zudem einen vertrauten Moment zwischen Sofia und Carl Phillip: Die Prinzessin lehnte sich zu ihrem Ehemann, um ihm etwas zuzuflüstern. Das Paar scheint also noch immer so verliebt wie am ersten Tag.
Nur eine fehlte an beim Schwedendinner: Prinzessin Madeleine. Die 44-Jährige hatte aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.
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