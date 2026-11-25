Bereits seit 2013 werden beim glamourösen Schwedendinner im Stockholmer Schloss Bürgerinnen und Bürger aus allen 21 schwedischen Provinzen ausgezeichnet, die sich in der Gesellschaft besonders verdient gemacht haben. Auch heuer lud König Carl Gustaf wieder ins Schloss in Stockholm, doch eine stahl ihm an diesem Tag glatt die Show: Kronprinzessin Victoria!