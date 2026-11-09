Berufseinsteiger spüren KI-Folgen als Erste

Das Ifo-Barometer vergleicht Beschäftigung und Einstellungen nach Alter in 140 Berufen und setzt sie in Beziehung dazu, wie stark die Tätigkeiten mit KI verbunden sind. In den Berufen mit dem stärksten KI-Einfluss wuchs die Beschäftigung in Deutschland seit dem dritten Quartal 2022 um 1,8 Prozent, in den mit dem geringsten Einfluss sank sie um 6,4 Prozent. Die Vollzeitbeschäftigung der 20- bis 24-Jährigen in den am stärksten von KI betroffenen Berufen fiel in dagegen um 14 Prozent, von rund 279.000 auf 239.000.