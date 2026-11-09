Arbeit für Asylwerber: Karner blockt Mattle ab

Marterbauer zeigt sich offen

Offen Mattles Vorschlag gegenüber ist auch Finanzminister Marterbauer. Am Rande des Rates der EU-Finanzminister in Brüssel meinte er, zwar gebe es bereits jetzt „unter gewissen Bedingungen“ die Möglichkeit, Arbeit gleich aufzunehmen. Aber es sei ihm „jedenfalls lieber, die Leute sind in Beschäftigung und dadurch integriert, als sie lungern irgendwo herum“, so Marterbauer am Vormittag vor Medienvertretern. „Aber man muss die Bedingungen ganz genau anschauen“, so der Minister. „Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Integration durch Arbeit und Bildung ganz entscheidend ist.“