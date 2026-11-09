Timberlake räumt mit Gerücht über seinen Hit auf

US-Sänger Justin Timberlake hat mit einem Gerücht über seinen Hit „What goes around... comes around“ aufgeräumt. Anders als jahrzehntelang von der Öffentlichkeit angenommen, handle das Lied nicht von einer Begebenheit aus seinem Leben. „Tatsächlich ist es eine persönliche Geschichte von einem Freund“, stellte Timberlake im Podcast „Re-Rank“ klar.