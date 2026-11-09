Freitag, der 13.: Bringt die Woche wirklich Pech?

Freitag, der 13. – ein Unglückstag oder doch alles nur Aberglaube? Astrologin und Lifecoach Astrid Hogl-Kräuter verrät, was die Sterne diese Woche für uns bereithalten. Der Skorpion-Neumond kann alte Ängste aufwühlen, doch gleichzeitig kehren Lebensfreude, Leidenschaft und neue Chancen zurück. Besonders in Liebe und Beruf kommt Bewegung ins Spiel. Ihr Rat: Nicht länger grübeln, sondern ins Tun kommen! Denn wir müssen unser Leben nicht erst reparieren, um es genießen zu dürfen.