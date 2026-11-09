Für 850 Gramm
Seltene weiße Trüffel für 100.000 Euro versteigert
Ein Bieter aus Hongkong hat am Sonntag bei einer Auktion in Italien 100.000 Euro für eine seltene weiße Trüffel, bestehend aus zwei Knollen von zusammen 850 Gramm, gezahlt. Die Trüffel-Versteigerung in Alba im norditalienischen Piemont gilt als exklusivste ihrer Art.
Die Auktion fand auf Schloss Grinzane Cavour im Piemont statt. Per Video boten Gourmets aus der ganzen Welt – auch aus Wien – mit. Am Sonntagabend wurden Trüffeln für insgesamt 545.800 Euro versteigert.
Während des Events traten zahlreiche Interessierte gegeneinander an, um sich die wertvollen Exemplare der weißen Trüffel zu sichern. Seit fast 100 Jahren findet die jährliche Trüffel-Auktion in Alba statt, die Wohltätigkeitszwecken dient.
Schlechte Ernte im heurigen Jahr
Weiße Trüffeln werden in der Region von 21. September bis 31. Jänner gesammelt. Die diesjährige Auktion fand in einer schwierigen Trüffelsaison statt. Nach einem heißen und trockenen Sommer fiel die Ernte 2026 zunächst gering aus. Viele der gefundenen Exemplare waren vergleichsweise klein.
Die weiße Alba-Trüffel lebt in enger Verbindung mit den Wurzeln bestimmter Bäume und benötigt für ihre Entwicklung feuchte, kühle Böden. Die anhaltende Trockenheit erschwert diese Bedingungen.
Auf dem Markt in Alba wurden Anfang Oktober Preise zwischen 400 und mehr als 500 Euro pro 100 Gramm erzielt. Am Allerheiligen-Wochenende lagen die Preise selbst für kleinere Exemplare kaum unter 600 Euro. Besonders hochwertige Trüffel kosteten mehr als 900 Euro pro 100 Gramm.
Teuerste Delikatesse der Welt
Die weiße Trüffel gilt als teuerste Delikatesse der Welt. Gourmets verspeisen sie grammweise, hauchdünn gerieben, in Italien am liebsten über Pasta. „Tuber magnatum pico“ heißt der köstliche Pilz bei Experten. Alljährlich zur Trüffelsaison wird die kostspielige Spezialität in Italien vor allem in den Regionen Umbrien, Toskana und Emilia-Romagna gesucht.
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