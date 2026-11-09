Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für 850 Gramm

Seltene weiße Trüffel für 100.000 Euro versteigert

Ausland
09.11.2026 12:50
Am Sonntagabend wurden Trüffeln für insgesamt 545.800 Euro versteigert.
Am Sonntagabend wurden Trüffeln für insgesamt 545.800 Euro versteigert.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Bieter aus Hongkong hat am Sonntag bei einer Auktion in Italien 100.000 Euro für eine seltene weiße Trüffel, bestehend aus zwei Knollen von zusammen 850 Gramm, gezahlt. Die Trüffel-Versteigerung in Alba im norditalienischen Piemont gilt als exklusivste ihrer Art.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Auktion fand auf Schloss Grinzane Cavour im Piemont statt. Per Video boten Gourmets aus der ganzen Welt  – auch aus Wien – mit. Am Sonntagabend wurden Trüffeln für insgesamt 545.800 Euro versteigert.

Während des Events traten zahlreiche Interessierte gegeneinander an, um sich die wertvollen Exemplare der weißen Trüffel zu sichern. Seit fast 100 Jahren findet die jährliche Trüffel-Auktion in Alba statt, die Wohltätigkeitszwecken dient.

Schlechte Ernte im heurigen Jahr
Weiße Trüffeln werden in der Region von 21. September bis 31. Jänner gesammelt. Die diesjährige Auktion fand in einer schwierigen Trüffelsaison statt. Nach einem heißen und trockenen Sommer fiel die Ernte 2026 zunächst gering aus. Viele der gefundenen Exemplare waren vergleichsweise klein.

Die weiße Alba-Trüffel lebt in enger Verbindung mit den Wurzeln bestimmter Bäume und benötigt für ihre Entwicklung feuchte, kühle Böden. Die anhaltende Trockenheit erschwert diese Bedingungen.

Lesen Sie auch:
Ein begehrter weißer Trüffel, der nahe Alba entdeckt wurde (Symbolbild).
Käufer aus Hongkong
Weiße Trüffel kam für 110.000 € unter den Hammer
10.11.2025
Istrien
Wo die Adria nach Trüffeln und Oliven duftet
20.05.2025 · Bezahlte Anzeige
„Diamanten der Küche“
Weiße Trüffel für 130.000 Euro versteigert
13.11.2023

Auf dem Markt in Alba wurden Anfang Oktober Preise zwischen 400 und mehr als 500 Euro pro 100 Gramm erzielt. Am Allerheiligen-Wochenende lagen die Preise selbst für kleinere Exemplare kaum unter 600 Euro. Besonders hochwertige Trüffel kosteten mehr als 900 Euro pro 100 Gramm.

Teuerste Delikatesse der Welt
Die weiße Trüffel gilt als teuerste Delikatesse der Welt. Gourmets verspeisen sie grammweise, hauchdünn gerieben, in Italien am liebsten über Pasta. „Tuber magnatum pico“ heißt der köstliche Pilz bei Experten. Alljährlich zur Trüffelsaison wird die kostspielige Spezialität in Italien vor allem in den Regionen Umbrien, Toskana und Emilia-Romagna gesucht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
09.11.2026 12:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf