Brennertunnel: Hacker fordern Lösegeld für Daten

Täter wollen Lösegeld

Die Experten würden auch überwachen, ob entwendete Daten im Internet veröffentlicht werden. Bis dato seien keine Veröffentlichungen festgestellt worden. „Jeglicher Versuch vonseiten der Hacker, mit der BBT SE in Kontakt zu treten, wurde – und wird auch künftig – den zuständigen Ermittlungsbehörden gemeldet“, wurde in einer Aussendung betont.