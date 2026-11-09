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Heftiger Cyberangriff

Brennertunnel: Hacker fordern Lösegeld für Daten

Tirol
09.11.2026 12:23
Die Betreibergesellschaft BBT SE ist von dem Angriff betroffen.
Die Betreibergesellschaft BBT SE ist von dem Angriff betroffen.(Bild: WOLFGANG GOLLMAYER, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Nach dem Hackerangriff auf die Betreibergesellschaft des Brenner Basistunnel BBT SE wurden am Montag neue Details bekannt gegeben. Demnach erfolgte der unbefugte Zugriff auf einen Datenaustauschserver. Interne IT-Systeme und Baubetrieb seien nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen, hieß es. Auch eine Lösegeldforderung sei bereits eingegangen. Ermittlungen laufen.

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Der Cyberangriff erfolgte bereits am 17. Oktober. Wie das Unternehmen selbst am Montag nun auch offiziell mitteilte, hätten sich Unbekannte unbefugt Zugriff auf einen Server verschafft, der für den Datenaustausch zwischen der BBT SE und italienischen Auftragnehmern genutzt wird.

Betroffene Datenquelle isoliert
„Der Umfang der auf dem Server abgespeicherten Daten beläuft sich auf 812 Gigabyte“, hieß es. Die BBT SE habe unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls „die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Die betroffene Datenquelle wurde vom Netzwerk getrennt und isoliert, die IT-Sicherheitsprotokolle wurden aktiviert und externe Cybersecurity-Experten mit einer forensischen Analyse beauftragt“, so das Unternehmen.

Zitat Icon

Die BBT SE kann bestätigen, dass im Zusammenhang mit dem Cyberangriff eine Lösegeldforderung eingegangen ist.

Die BBT SE in einer Aussendung

Täter wollen Lösegeld
Die Experten würden auch überwachen, ob entwendete Daten im Internet veröffentlicht werden. Bis dato seien keine Veröffentlichungen festgestellt worden. „Jeglicher Versuch vonseiten der Hacker, mit der BBT SE in Kontakt zu treten, wurde – und wird auch künftig – den zuständigen Ermittlungsbehörden gemeldet“, wurde in einer Aussendung betont.

Kontakt haben die Täter auch schon tatsächlich gesucht: „Die BBT SE kann bestätigen, dass im Zusammenhang mit dem Cyberangriff eine Lösegeldforderung eingegangen ist.“ Da es sich um laufende Ermittlungen handle, „können zum Inhalt der Forderung sowie zu weiteren Details derzeit keine Auskünfte erteilt werden“, hieß es weiter.

Der Brenner-Basistunnel wird zur Geduldsprobe! Die Inbetriebnahme des Jahrhundertprojekts ...
Der Brenner-Basistunnel wird zur Geduldsprobe! Die Inbetriebnahme des Jahrhundertprojekts verschiebt sich erneut, wie zuletzt bekannt wurde.(Bild: BBT SE)

Keine Auswirkungen auf den Baubetrieb
Für das Großprojekt Brenner Basistunnel soll der Vorfall nach derzeitigem Kenntnisstand keine betrieblichen Folgen haben. Der Angriff beschränkt sich laut BBT SE auf den externen Datenaustauschserver. Die internen IT-Systeme des Unternehmens seien nicht betroffen.

Auch die Bauarbeiten laufen demnach ohne Einschränkungen weiter. Die Sicherheit des laufenden Baubetriebs sei zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen. Ebenso bestehe keine Gefährdung für den späteren Eisenbahnbetrieb.

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20.10.2026

Technische Unterlagen und Ausschreibungsdaten
Bei den betroffenen Daten der BBT SE handle es sich um technische und verwaltungstechnische Unterlagen, die größtenteils bereits öffentlich zugänglich gewesen seien, darunter beispielsweise Unterlagen zu Ausschreibungen und Vermessungsdaten. Die betreffenden italienischen Auftragnehmer wurden informiert. Österreichische Auftragnehmer seien nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen.

Über Umfang und Art der Daten der Auftragnehmer könne die BBT SE derzeit keine näheren Angaben machen. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen.

Die BBT SE habe die zuständigen italienischen Behörden informiert und die erforderlichen rechtlichen Schritte eingeleitet.

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